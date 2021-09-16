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Культуролог Пархоменко объяснил, почему «феномен Греты Тунберг» изжил себя
Общество
Культуролог Пархоменко объяснил, почему «феномен Греты Тунберг» изжил себя
instagram.com  /  @gretathunberg

Манипулятивные технологии находят свое пристанище не только в политике — актуальны они и в такой «благородной» сфере, как борьба за экологию планеты. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

В 2021 году группа исследователей по климатическим изменениям в составе ООН опубликовала новый доклад со своими прогнозами. По мнению эксперта, это явилось новой актуализацией внимания к проблеме возможного изменения климата, которую в последние годы на второй план отодвинула пандемия.

«Теперь, когда мы как человечество уже более-менее смирились с «ковидом» и чуть поумерили панические настроения, нам вновь предложили вспомнить про нашу природу», — заметил собеседник ФАН.

Он вспомнил, что в 2018 году «фронтлайнером» экологической повестки была ставшая тогда известной Грета Тунберг. Однако, продолжил культуролог, теперь, когда вновь была поднята проблема климата, ее имя «не взлетело вновь в новостных заголовках», а весомость мнения экоактивистки перестали подавать как значимый фактор.

«И в чем же дело? — спрашивает Пархоменко. — Скорее всего, в том, что в 2021 году девушке уже исполнилось 18 лет — возраст совершеннолетия, согласно законодательству Швеции, гражданкой которой Тунберг является. То есть она юридически больше не ребенок. И теперь мы реально видим, что три года назад на самом деле прислушивались к ней не из-за весомости, проработанности и аргументированности ее доводов, а спекулировали на ее статусе несовершеннолетней».

По мнению эксперта, это наглядно показывает, с помощью каких технологий пытались управлять мнением определенных групп людей.

«Ведь постоянный акцент делался на том, что Грета Тунберг является школьницей («Школьная забастовка за климат»). Хотя тогда девушке было уже 16 лет, и лично мне кажется, что называть человека «ребенком» в таком возрасте — это неуважение. Как минимум в ряде стран 16 лет — это возраст совершеннолетия», — заявил собеседник ФАН.

Культуролог Пархоменко объяснил, почему «феномен Греты Тунберг» изжил себя
Федеральное агентство новостей  / 

Он напомнил, что недоброжелателей Тунберг часто обвиняли именно в аргументе «adhominem» — то есть критике в сторону личности спикера, но не его аргументов.

«Об это заявляла и сама Тунберг: «Довольно забавно, когда единственное, что люди могут сделать — это высмеять вас или рассказать о вашей внешности или личности, поскольку это означает, что у них нет аргументов или им больше нечего сказать», — заметил культуролог. — Но теперь мы наглядно видим, что только эти факторы интересовали и тех, кто поддерживал Грету. А позитивная дискриминация по своей сути ничем не отличается от негативной».

Теперь же, продолжил Пархоменко, «фронтлайнерами экологической повестки» наконец-то выступили сами ученые.

«И нужно действительно глубоко и профессионально разбираться в вопросе, чтобы по-настоящему сформировать свое независимое мнение по данной теме. Но мы уже видим, что и в этой сфере присутствуют манипуляции. В ней есть важная экономическая и политическая заинтересованность разных групп, что не является секретом. И это повод [для] нас как [для] непрофессиональных климатологов, но обывателей с удвоенной критичностью рассматривать гиперболизированные заявления по проблемам климата», — резюмировал эксперт.

Ранее культуролог подробно изучил контекст и нарратив киновселенной «Матрицы». В интервью для ФАН он дал ее развернутый анализ.

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