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Протесты вспыхнули на юге Йемена из-за усугубляющегося гуманитарного кризиса
Весь мир
Протесты вспыхнули на юге Йемена из-за усугубляющегося гуманитарного кризиса
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

Аден, 15 сентября. Крупные протесты вспыхнули в Адене и других городах южного Йемена из-за повсеместной нищеты и перебоев в электроснабжении.

Толпы митингующих столкнулись с силами безопасности в районах Адена Хур-Максур, Кратер и Шейх-Осман. Демонстранты перекрывали дороги, поджигали государственные здания и автомобили на улицах. Люди выкрикивали лозунги с критикой возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, утверждая, что из-за нее южные провинции Йемена близки к настоящей катастрофе.

Как отмечает YPA Agency, бойцы Южного переходного совета (ЮПС) открыли огонь, чтобы разогнать демонстрантов. Один протестующий был убит, а также десятки ранены накануне вечером в Шейх-Османе, сообщили очевидцы агентству Reuters.

Свидетели также рассказали, что десятки демонстрантов штурмовали президентский дворец Маашик — здание, в котором, как утверждается, базируются йеменские власти, поддерживаемые Саудовской Аравией.

«Мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест из-за того, что наша жизнь стала невозможной. Нет таких вещей, как электричество или вода. На зарплату ничего невозможно купить», — сказал 34-летний Ахмад Салех, участник демонстрации и местный чиновник.

Утром 15 сентября на улицах Адена наблюдалось относительное спокойствие, однако магазины и представительства гуманитарных организаций были закрыты. Сожженные автомобили и блокпосты можно обнаружить во многих районах города.

При этом, согласно порталу South24, протестующие вновь блокировали улицы района Шейх-Осман горящими шинами.

Южный Йемен — территория борьбы за влияние между правительством Мансура Хади и сепаратистами ЮПС. Обе структуры являются номинальными союзниками арабской коалиции, борющейся с хуситской группировкой «Ансар Аллах».

В 2019 году состоялось подписание Эр-Риядского соглашения между правительством Йемена и ЮПС. Однако, несмотря на усилия Саудовской Аравии по консолидации хадистов и южан, между сторонами по-прежнему нет взаимопонимания.

Многодневные протесты

Неспокойная обстановка наблюдается в других частях страны. Так, 15 сентября крупные демонстрации прошли в ряде городов провинции Шабва. Граждане выступили против «репрессий», проводимых последователями партии «Аль-Ислах» — политической силы, близкой к террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

Несколькими днями ранее в городе Мукалла, столице провинции Хадрамаут, были отмечены массовые акции протеста против правительства Мансура Хади. Люди требовали улучшения условий жизни и восстановления электро- и водоснабжения. Митинги распространились на города Эш-Шихр и Гайль-Бавазир.

Кроме того, на острове Сокотра йеменцы выступили против властей ЮПС, пользующихся поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Йеменский кризис

Вооруженный конфликт между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. В активную фазу кризис перешел после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией на стороне хадистов. В то же время Иран оказывает поддержку шиитскому движению «Ансар Аллах».

Арабская коалиция вытеснила хуситов из Адена в 2015 году, однако альянс так и не выбил шиитских ополченцев из Саны и других северных районов. Военные действия в республике не утихают и в наши дни. Наиболее ожесточенные бои разворачиваются в нефтеносной провинции Мариб — последнем оплоте правительственных сил на севере страны. 

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что вследствие кровопролитной войны Йемен сталкивается с худшим гуманитарным кризисом в мире. За период конфликта погибло более 233 000 человек. Миллионы людей оказались на грани голода. Около 80% населения Йемена, или более 25 млн человек, полагаются на гуманитарную помощь, чтобы выжить.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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