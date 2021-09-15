Протесты вспыхнули на юге Йемена из-за усугубляющегося гуманитарного кризиса

Аден, 15 сентября. Крупные протесты вспыхнули в Адене и других городах южного Йемена из-за повсеместной нищеты и перебоев в электроснабжении.
Толпы митингующих столкнулись с силами безопасности в районах Адена Хур-Максур, Кратер и Шейх-Осман. Демонстранты перекрывали дороги, поджигали государственные здания и автомобили на улицах. Люди выкрикивали лозунги с критикой возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, утверждая, что из-за нее южные провинции Йемена близки к настоящей катастрофе.
disobedience nd chanted slogans against the Saudi-led coalition, claiming that its starvation policies had led the southern provinces to the real disaster.#Aden protests came two days after the outbreak of a popular uprising in #Mukalla city, the capital of #Hadramout province, pic.twitter.com/CL8445ClGZ— Bin Ghaleb (@GhalebM0nz1i7) September 13, 2021
Как отмечает YPA Agency, бойцы Южного переходного совета (ЮПС) открыли огонь, чтобы разогнать демонстрантов. Один протестующий был убит, а также десятки ранены накануне вечером в Шейх-Османе, сообщили очевидцы агентству Reuters.
Свидетели также рассказали, что десятки демонстрантов штурмовали президентский дворец Маашик — здание, в котором, как утверждается, базируются йеменские власти, поддерживаемые Саудовской Аравией.
«Мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест из-за того, что наша жизнь стала невозможной. Нет таких вещей, как электричество или вода. На зарплату ничего невозможно купить», — сказал 34-летний Ахмад Салех, участник демонстрации и местный чиновник.
ميليشيا الانتقالي تطلق النار على المحتجين العزل وتعتقل عدد منهم في #عدن— عبدالفتاح جماجم اليافعي كلنا #عيال_عدن (@risty100) September 14, 2021
جرائم لم تشهد لها عدن مثيل حتى في عهد النظام السابق .
شهادة لله ثم للتاريخ الوحدة عصمت دماء الجنوبيين لمدة عقدين ونصف .
وهكذا سيكون حال الجنوب بدون اليمن الكبير نهراً كبيراً من الدماء.
انشروا التغريدات مهمه pic.twitter.com/CvOKGtf5ky
Утром 15 сентября на улицах Адена наблюдалось относительное спокойствие, однако магазины и представительства гуманитарных организаций были закрыты. Сожженные автомобили и блокпосты можно обнаружить во многих районах города.
При этом, согласно порталу South24, протестующие вновь блокировали улицы района Шейх-Осман горящими шинами.
#BREAKING— South24 | English (@South24E) September 15, 2021
Protesters close a number of shops and block roads with burning tires in Sheikh Othman district, Aden
(Photo: activists)#south24 pic.twitter.com/eD0U9QM2Be
Южный Йемен — территория борьбы за влияние между правительством Мансура Хади и сепаратистами ЮПС. Обе структуры являются номинальными союзниками арабской коалиции, борющейся с хуситской группировкой «Ансар Аллах».
В 2019 году состоялось подписание Эр-Риядского соглашения между правительством Йемена и ЮПС. Однако, несмотря на усилия Саудовской Аравии по консолидации хадистов и южан, между сторонами по-прежнему нет взаимопонимания.
Многодневные протесты
Неспокойная обстановка наблюдается в других частях страны. Так, 15 сентября крупные демонстрации прошли в ряде городов провинции Шабва. Граждане выступили против «репрессий», проводимых последователями партии «Аль-Ислах» — политической силы, близкой к террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).
#BREAKING— South24 | English (@South24E) September 15, 2021
Another demonstration erupted Wadi Sara, Shabwa to denounce the “acts of repression” led by the pro-Islah forces in the governorate.
(Photos: activists)#south24 pic.twitter.com/DVUezX0TVd
Несколькими днями ранее в городе Мукалла, столице провинции Хадрамаут, были отмечены массовые акции протеста против правительства Мансура Хади. Люди требовали улучшения условий жизни и восстановления электро- и водоснабжения. Митинги распространились на города Эш-Шихр и Гайль-Бавазир.
Mukalla protest: We call on the youth to miss the opportunity for those who want chaos to prevail in Mukalla and the entire Hadramaut coast#south24 pic.twitter.com/5U0iY7RJ7h— South24 | English (@South24E) September 13, 2021
Кроме того, на острове Сокотра йеменцы выступили против властей ЮПС, пользующихся поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
في هذه اللحظات التاريخية …#سقطرى_تنتفض في وجه الانتعالي و الامارات .— (_أبو_غيث) Abu_Ghaith???? (@EdFHEmOrcpGIhWN) September 12, 2021
ارجو دعمهم .#سقطري_تنتفض_ضد_العدوان✌???????? pic.twitter.com/KQmXiQmy6W
Йеменский кризис
Вооруженный конфликт между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. В активную фазу кризис перешел после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией на стороне хадистов. В то же время Иран оказывает поддержку шиитскому движению «Ансар Аллах».
Арабская коалиция вытеснила хуситов из Адена в 2015 году, однако альянс так и не выбил шиитских ополченцев из Саны и других северных районов. Военные действия в республике не утихают и в наши дни. Наиболее ожесточенные бои разворачиваются в нефтеносной провинции Мариб — последнем оплоте правительственных сил на севере страны.
Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что вследствие кровопролитной войны Йемен сталкивается с худшим гуманитарным кризисом в мире. За период конфликта погибло более 233 000 человек. Миллионы людей оказались на грани голода. Около 80% населения Йемена, или более 25 млн человек, полагаются на гуманитарную помощь, чтобы выжить.
1 Организация запрещена на территории РФ.