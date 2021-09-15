Протесты вспыхнули на юге Йемена из-за усугубляющегося гуманитарного кризиса

Аден, 15 сентября. Крупные протесты вспыхнули в Адене и других городах южного Йемена из-за повсеместной нищеты и перебоев в электроснабжении.

Толпы митингующих столкнулись с силами безопасности в районах Адена Хур-Максур, Кратер и Шейх-Осман. Демонстранты перекрывали дороги, поджигали государственные здания и автомобили на улицах. Люди выкрикивали лозунги с критикой возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, утверждая, что из-за нее южные провинции Йемена близки к настоящей катастрофе.

disobedience nd chanted slogans against the Saudi-led coalition, claiming that its starvation policies had led the southern provinces to the real disaster.#Aden protests came two days after the outbreak of a popular uprising in #Mukalla city, the capital of #Hadramout province, pic.twitter.com/CL8445ClGZ — Bin Ghaleb (@GhalebM0nz1i7) September 13, 2021

Как отмечает YPA Agency, бойцы Южного переходного совета (ЮПС) открыли огонь, чтобы разогнать демонстрантов. Один протестующий был убит, а также десятки ранены накануне вечером в Шейх-Османе, сообщили очевидцы агентству Reuters.

Свидетели также рассказали, что десятки демонстрантов штурмовали президентский дворец Маашик — здание, в котором, как утверждается, базируются йеменские власти, поддерживаемые Саудовской Аравией.

«Мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест из-за того, что наша жизнь стала невозможной. Нет таких вещей, как электричество или вода. На зарплату ничего невозможно купить», — сказал 34-летний Ахмад Салех, участник демонстрации и местный чиновник.

ميليشيا الانتقالي تطلق النار على المحتجين العزل وتعتقل عدد منهم في #عدن

جرائم لم تشهد لها عدن مثيل حتى في عهد النظام السابق .

شهادة لله ثم للتاريخ الوحدة عصمت دماء الجنوبيين لمدة عقدين ونصف .

وهكذا سيكون حال الجنوب بدون اليمن الكبير نهراً كبيراً من الدماء.



انشروا التغريدات مهمه pic.twitter.com/CvOKGtf5ky — عبدالفتاح جماجم اليافعي كلنا #عيال_عدن (@risty100) September 14, 2021

Утром 15 сентября на улицах Адена наблюдалось относительное спокойствие, однако магазины и представительства гуманитарных организаций были закрыты. Сожженные автомобили и блокпосты можно обнаружить во многих районах города.

При этом, согласно порталу South24, протестующие вновь блокировали улицы района Шейх-Осман горящими шинами.

#BREAKING



Protesters close a number of shops and block roads with burning tires in Sheikh Othman district, Aden



(Photo: activists)#south24 pic.twitter.com/eD0U9QM2Be — South24 | English (@South24E) September 15, 2021

Южный Йемен — территория борьбы за влияние между правительством Мансура Хади и сепаратистами ЮПС. Обе структуры являются номинальными союзниками арабской коалиции, борющейся с хуситской группировкой «Ансар Аллах».

В 2019 году состоялось подписание Эр-Риядского соглашения между правительством Йемена и ЮПС. Однако, несмотря на усилия Саудовской Аравии по консолидации хадистов и южан, между сторонами по-прежнему нет взаимопонимания.

Многодневные протесты

Неспокойная обстановка наблюдается в других частях страны. Так, 15 сентября крупные демонстрации прошли в ряде городов провинции Шабва. Граждане выступили против «репрессий», проводимых последователями партии «Аль-Ислах» — политической силы, близкой к террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

#BREAKING



Another demonstration erupted Wadi Sara, Shabwa to denounce the “acts of repression” led by the pro-Islah forces in the governorate.



(Photos: activists)#south24 pic.twitter.com/DVUezX0TVd — South24 | English (@South24E) September 15, 2021

Несколькими днями ранее в городе Мукалла, столице провинции Хадрамаут, были отмечены массовые акции протеста против правительства Мансура Хади. Люди требовали улучшения условий жизни и восстановления электро- и водоснабжения. Митинги распространились на города Эш-Шихр и Гайль-Бавазир.

Mukalla protest: We call on the youth to miss the opportunity for those who want chaos to prevail in Mukalla and the entire Hadramaut coast#south24 pic.twitter.com/5U0iY7RJ7h — South24 | English (@South24E) September 13, 2021

Кроме того, на острове Сокотра йеменцы выступили против властей ЮПС, пользующихся поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

في هذه اللحظات التاريخية …#سقطرى_تنتفض في وجه الانتعالي و الامارات .

ارجو دعمهم .#سقطري_تنتفض_ضد_العدوان✌???????? pic.twitter.com/KQmXiQmy6W — (_أبو_غيث) Abu_Ghaith???? (@EdFHEmOrcpGIhWN) September 12, 2021

Йеменский кризис

Вооруженный конфликт между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. В активную фазу кризис перешел после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией на стороне хадистов. В то же время Иран оказывает поддержку шиитскому движению «Ансар Аллах».

Арабская коалиция вытеснила хуситов из Адена в 2015 году, однако альянс так и не выбил шиитских ополченцев из Саны и других северных районов. Военные действия в республике не утихают и в наши дни. Наиболее ожесточенные бои разворачиваются в нефтеносной провинции Мариб — последнем оплоте правительственных сил на севере страны.

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что вследствие кровопролитной войны Йемен сталкивается с худшим гуманитарным кризисом в мире. За период конфликта погибло более 233 000 человек. Миллионы людей оказались на грани голода. Около 80% населения Йемена, или более 25 млн человек, полагаются на гуманитарную помощь, чтобы выжить.

1 Организация запрещена на территории РФ.