Борисов: Россия уверенно обгоняет Запад в сфере создания гиперзвукового оружия

Тюмень, 15 сентября. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия обогнала западные страны в области создания гиперзвукового оружия на новых физических принципах.

По его словам, российские специалисты первыми в мире представили принципиально новое оружие. Он отметил, что Россия уверенно обогнала Запад в области разработки боевых систем, которые используют новые типы двигателей — ядерные установки малой мощности.

«Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество», — сообщил Борисов журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме.

Он также отметил, что создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития военной сферы, где основной упор сегодня делается на использовании высокоточного оружия и широком применении БПЛА.

Ранее сообщалось, что в России могут создать гиперзвуковые летательные аппараты. Отмечалось, что технологии и материалы гиперзвукового вооружения вполне могут быть применимы и в гражданской сфере.