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Экстрасенс Мехди рассказал, каким знакам зодиака категорически нельзя доверять
Общество
Экстрасенс Мехди рассказал, каким знакам зодиака категорически нельзя доверять
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Представителям некоторых знаков зодиака совсем не стоит доверять. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, кто больше всего склонен ко лжи.

В рейтинге астролога оказалось пять знаков зодиака, причем некоторые из них оказались крайне неожиданными. Так, например, в топ попали Тельцы, которые, как известно, настроены категорически против лжи. Однако если представители этого знака зодиака понимают, что обман направлен на благо, то они смогут на это решиться и пойти до победного конца.

Умеют врать, хоть и не любят, также Скорпионы. Чаще всего они предпочитают промолчать во избежание лжи. Но если их загнать в тупик, то стоит ожидать, что Скорпионы будут отстаивать любого рода информацию даже с помощью крайне убедительного обмана, хоть и без корыстных целей.

Кроме того, искажать правду вполне могут и Львы. Люди, родившимся под этим знаком, живут сугубо по своим правилам. Если им потребуется, чтобы правда сыграла в их пользу, то они действительно могут где-то преувеличить или представить в другом свете.

Прирожденными обманщиками можно считать Стрельцов. Этому знаку зодиака свойственно считать, что есть только своя правда, а остальное можно оправдать, сообщает «СтарХит».

Однако первое место в рейтинге по праву занимают Раки, которые часто проявляют склонность к небывалым фантазиям, хоть это и не совсем относится к понятию «ложь». Но представителям этого знака зодиака с легкостью удается оставаться необъективными и преподносить факты с нужной стороны, даже если они в действительности солгать не стремятся.

Экстрасенс Мехди ранее составил топ знаков зодиака, которых можно считать лучшими семьянинами. Так, идеальными супругами могут оказаться Девы и даже темпераментные Львы.

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