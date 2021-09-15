Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 19:29
19:28
Армия
Полевой лагерь для военных КНР открылся на учениях «Мирная миссия-2021» в Оренбуржье
19:27
Общество
Общественник Богданов назвал важной для петербуржцев идею Беглова по спортплощадкам
19:25
Происшествия
Под Владимиром житель Подмосковья забил молотком соседа по даче
19:25
Общество
Адмирал Касатонов рассказал, как при распаде СССР спас Черноморский флот от Украины
19:23
Происшествия
Мужчина упал с моста в московском парке «Зарядье»
19:18
Политика
Актеру Пашинину открыли глаза на его бегство на Украину
19:14
Происшествия
Труп пропавшей девятилетней девочки нашли в подвале дома в селе Орловской области
19:11
Армия
Борисов: Россия уверенно обгоняет Запад в сфере создания гиперзвукового оружия
19:08
Общество
Экстрасенс Мехди рассказал, каким знакам зодиака категорически нельзя доверять
19:07
Происшествия
Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом
Все новости
ЛДПР

Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом
Происшествия
Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом
pxhere.com

Москва, 15 сентября. Пассажир самолета, который выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Москва, достал нож во время полета. Его забрали бортпроводники.

Мужчина сам подошел к стюардессе и рассказал, что у него есть нож. Командир экипажа доложил о случившемся диспетчерам, но на выполнение рейса инцидент не повлиял.

После полета сотрудники правоохранительных органов прибыли в аэропорт. Теперь пассажира ждет разбирательство. Возможно, что ему назначат штраф. Все детали установят после начатой проверки.

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» приземлился на запасной аэродром в городе Нижневартовск. На борту находились 178 человек, из них 4 несовершеннолетних.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом
самолет нож пассажир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru