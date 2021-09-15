Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом

Москва, 15 сентября. Пассажир самолета, который выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Москва, достал нож во время полета. Его забрали бортпроводники.

Мужчина сам подошел к стюардессе и рассказал, что у него есть нож. Командир экипажа доложил о случившемся диспетчерам, но на выполнение рейса инцидент не повлиял.

После полета сотрудники правоохранительных органов прибыли в аэропорт. Теперь пассажира ждет разбирательство. Возможно, что ему назначат штраф. Все детали установят после начатой проверки.

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» приземлился на запасной аэродром в городе Нижневартовск. На борту находились 178 человек, из них 4 несовершеннолетних.