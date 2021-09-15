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ЛДПР

«Спутник V» показал эффективность в 97,2% в ходе прививочной кампании в Белоруссии
Общество
«Спутник V» показал эффективность в 97,2% в ходе прививочной кампании в Белоруссии
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Минск, 15 сентября. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» продемонстрировала высокие показатели эффективности в ходе прививочной кампании в Белоруссии.

Эффективность российского препарата оказалась 97,2%. Такой показатель зафиксировали в ходе проведения вакцинации от коронавируса среди населения Белоруссии. Сообщение поступило от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Также в организации сообщили, что действенность вакцины была оценена на основании сведений свыше 860 тыс. граждан, которые сделали прививку с января по июль этого года.

Кроме того, высокую безопасность вакцины в Белоруссии подтвердили представители минздрава. В стране не выявили тяжелых побочных эффектов после прививки. Случаи летального исхода, связанные с вакцинацией, не зафиксировали.

Власти Ирана ранее одобрили для применения российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Он является первым компонентом препарата «Спутник V».

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белоруссия вакцинация Спутник V
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