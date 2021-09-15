Западные пропагандисты наказали Явлинского, отказавшегося повторить путь Навального

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский не захотел продолжать деятельность Навального и беспрекословно подчиняться западным кураторам, за что публично ими наказан. Об этом ФАН рассказали публицист Олег Лурье и бывший соратник блогера Алексея Навального Виталий Серуканов, комментируя очередную странную публикацию издания The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Защищая осужденного за мошенничество Навального, западные источники слили информацию, что посмевший критиковать их подопечного председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Явлинский перед выборами купил дом на Рублевке.

Журналист, специализирующийся на расследованиях, известный блогер Олег Лурье признался, что история от The Insider его не удивила.

«Эти ребята выкатили «компромат», напоминающий по характеру исполнения и по своему уровню вбросы от Навального. Я внимательно прочитал это «расследование». Явлинский — экономист высокого уровня, он хорошо зарабатывает. Явлинский купил дом, поступления денег достаточно прозрачны. В чем криминал? Нам пытаются подать откровенную «залипуху»! Стоимость упомянутого коттеджа не сравнить со стоимостью дома в Люксембурге, принадлежащего господину Волкову, но он почему-то «разоблачителей» не интересует: «Это другое». Своих они не трогают. С Явлинским у западных организаторов «протестов» в России не сложилось, он даже осмелился критиковать того, кого европейские и американские спецслужбы назначили символом «революции» и жертвой режима», — разъяснил эксперт.

Публицист уверен, что личные данные Явлинского исполнители ангажированного информационного агентства получили от западных спецслужб. Он назвал статью банальной провокацией, как и все остальные расследования издания The Insider, отметив, что при их «разоблачениях» идет жонглирование словами и не публикуются документы. По словам Лурье, именно так привыкли обвинять сотрудники британской разведки МИ-6:

«У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем!»

Если же факты подтверждены, в них нет криминала, как в истории с Явлинским.

«Я скептически отношусь к партии «Яблоко» и их деятельности, я не сторонник Григория Явлинского, но подобный псевдо-компромат сфабрикован по принципу: «Напишем, пусть оправдываются». Его полили грязью его бывшие идеологические союзники. С гораздо большим успехом они могли бы провести расследование относительно блогера Навального. Откуда у него автомобиль Chevrolet Traverse за 4 миллиона? Как он оплачивает обучение дочери в Стенфорде? Откуда у «антикоррупционера» миллионы, которые он платил за многочисленные поездки на отдых за границу всем семейством, аренду элитной виллы и лобстеров, ставших мемом? Как его семья оплачивает ежемесячно аренду квартиры в 200 тысяч рублей? Кто и сколько платит охране семейства, водителю жены и его пресс-секретарше?» — задал риторические вопросы журналист.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Лурье заявил, что, по его мнению, Навальный — долларовый миллионер, который сколотил состояние криминальным способом. Собеседник ФАН напомнил про уголовные дела, возбужденные против Алексея Навального, который отбывает срок по решению суда в наказание за мошенничество. Олег Лурье считает, что помимо денег, похищенных у «Ив Роше», что доказал суд, Навальный мог использовать в личных целях средства, переведенные ему из различных источников как гранты, а также финансы, предназначенные для предвыборной кампании, в которой он не мог принять участие как лицо с непогашенной судимостью. Блогер сказал, что уверен: по указанным фактам в The Insider проводить расследование не станут.

Федеральное агентство новостей /

Юрист Виталий Серуканов, который в прошлом работал в ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и был заместителем главы московского штаба Алексея Навального (является структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) назвал публикацию про Явлинского актом устрашения для российской оппозиции: если они откажутся подчиниться Западу, их уничтожат.

«Публикация помойки Insider — месть Явлинскому за то, что он не допустил включения в списки кандидатов в Госдуму России от «Яблока» экстремистов команды Навального, которых готовили на Западе и на которых рассчитывали. В них вкладывали деньги. Европейские и американские координаторы оказались разочарованы, они прогневались из-за того, что руководство «Яблока» отказалось от их предложения. Судя по всему, «яблочники» должны были после посадки Навального «подхватить знамя» и превратиться в подобие секты, исполняющей указания западных кураторов по дестабилизации обстановки в России», — высказал свою точку зрения правозащитник.

Серуканов подчеркнул, что политикам, ведущим себя покорно относительно западных хозяев, можно все. Он заметил, что в этом плане Навальный получил от них статус «святого провокатора», «индульгенцию на обогащение любым способом», и его коррумпированность на Западе никого не смущает. Юрист предупредил, что вброс от The Insider — не последняя акция против Григория Явлинского, его попытаются убрать с политической арены, чтобы поставить в освободившуюся нишу своих людей, которые будут беспрекословно следовать инструкциям зарубежных координаторов. К «предложению», по мнению собеседника ФАН, должны готовиться Илья Яшин и прочие, остающиеся пока в тени, фигуры, из которых будут лепить новых «навальных».

Ранее ФАН рассказал, почему Ходорковский, вкладывающийся в саботаж выборов в России, бросил свой проект.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.