Экипаж подлодки «Дмитров» выполнил задачи по глубоководному погружению на Балтике

Балтийск, 15 сентября. Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота «Дмитров» провела глубоководное погружение на полигонах Балтики, сообщил начальник пресс-службы флота Роман Мартов.

По его словам, субмарина вышла в море для отработки элементов курсовой задачи Л-3, которая является неотъемлемой частью программы подготовки подводного судна к выполнению боевых задач в различной оперативно-тактической обстановке, передают «Невские Новости». В пресс-службе подчеркнули, что в рамках проведения корабельного учения экипаж «Дмитрова» выполнил упражнения на различных глубинах с максимальным погружением до 190 метров.

«После завершения подводной части учения экипаж подводной лодки "Дмитров" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», — отметил Мартов.

Ранее сообщалось, что Балтфлот отработал ликвидацию подлодки «противника» в рамках стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021». Кроме того, экипажи истребителей Су-27 морской авиации флота перехватили крылатые ракеты условного противника, передает RT.