Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 19:28
19:28
Армия
Полевой лагерь для военных КНР открылся на учениях «Мирная миссия-2021» в Оренбуржье
19:27
Общество
Общественник Богданов назвал важной для петербуржцев идею Беглова по спортплощадкам
19:25
Происшествия
Под Владимиром житель Подмосковья забил молотком соседа по даче
19:25
Общество
Адмирал Касатонов рассказал, как при распаде СССР спас Черноморский флот от Украины
19:23
Происшествия
Мужчина упал с моста в московском парке «Зарядье»
19:18
Политика
Актеру Пашинину открыли глаза на его бегство на Украину
19:14
Происшествия
Труп пропавшей девятилетней девочки нашли в подвале дома в селе Орловской области
19:11
Армия
Борисов: Россия уверенно обгоняет Запад в сфере создания гиперзвукового оружия
19:08
Общество
Экстрасенс Мехди рассказал, каким знакам зодиака категорически нельзя доверять
19:07
Происшествия
Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом
Все новости
ЛДПР

Экипаж подлодки «Дмитров» выполнил задачи по глубоководному погружению на Балтике
Армия
Экипаж подлодки «Дмитров» выполнил задачи по глубоководному погружению на Балтике
Пресс-служба Балтийского флота

Балтийск, 15 сентября. Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота «Дмитров» провела глубоководное погружение на полигонах Балтики, сообщил начальник пресс-службы флота Роман Мартов.

По его словам, субмарина вышла в море для отработки элементов курсовой задачи Л-3, которая является неотъемлемой частью программы подготовки подводного судна к выполнению боевых задач в различной оперативно-тактической обстановке, передают «Невские Новости». В пресс-службе подчеркнули, что в рамках проведения корабельного учения экипаж «Дмитрова» выполнил упражнения на различных глубинах с максимальным погружением до 190 метров.

«После завершения подводной части учения экипаж подводной лодки "Дмитров" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», — отметил Мартов.

Ранее сообщалось, что Балтфлот отработал ликвидацию подлодки «противника» в рамках стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021». Кроме того, экипажи истребителей Су-27 морской авиации флота перехватили крылатые ракеты условного противника, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Экипаж подлодки «Дмитров» выполнил задачи по глубоководному погружению на Балтике
россия подлодка балтийский флот дэпл дмитров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru