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Юные жители Ямала могут принять участие в конкурсе эссе об опыте общения в соцсетях

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 19:05
Политика
Юные жители Ямала могут принять участие в конкурсе эссе об опыте общения в соцсетях
pixabay.com

Салехард, 15 сентября. Законодательное собрание Ямала совместно с Молодежным парламентом впервые проводит конкурс эссе «Мой опыт общения в социальных сетях».

Нацеленный на появление у подростков безопасного навыка общения в Сети конкурс проводится с 15 сентября по 15 ноября. Участие в мероприятии смогут принять юные жители Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 до 17 лет. Соответствующую информацию распространили в пресс-службе ЗакСа ЯНАО, передает «Север-Пресс».

Уточняется, что авторов оригинальных и аргументированных эссе наградят дипломами победителей, а участники получат благодарственные письма. Заявки на участие в конкурсе можно направить на электронную почту sobranie@yanao.ru или почтовым отправлением по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республики, дом 72, каб. 409.

Ранее глава региона Дмитрий Артюхов внес изменение в постановление о коронавирусных ограничения в ЯНАО. Власти Ямала ослабили соответствующие меры. В регионе открылись игровые комнаты и ночные клубы.

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