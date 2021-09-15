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Профессор Ветренко указала на особое электоральное поведение россиян в сравнении с США
Политика
Профессор Ветренко указала на особое электоральное поведение россиян в сравнении с США
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 15 сентября. Россияне обладают особенным электоральным поведением, уверена заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.

Эксперт выступила с заявлением на площадке Медиагруппы «Патриот». Журналисты поинтересовались у профессора мнением насчет современной избирательной кампании в России. У доктора политических наук спросили, есть ли в стране новые тенденции, сформированные под натиском технологий.

В ответ Ветренко указала на особое электоральное поведение россиян в сравнении с США. Большой процент американцев предпочитает голосовать по традиционалистскому принципу. Жители Соединенных Штатов придерживаются тех же политических предпочтений, что и их отцы, деды.

«Для России характерна коммуникативная модель поведения. А именно, люди не имеют традиций, устоев пока еще, рациональный выбор в России не совсем действует, у нас многие политики заявляли "Давайте голосовать сердцем", не разумом, поэтому нас все строится на агитации и коммуникациях», — обратила внимание на отличия профессор.

Ранее Ветренко рассказала об особенностях предвыборной кампании 2021 года. К ним можно отнести трехдневный период голосования и появление возможности в некоторых регионах сделать свой выбор дистанционно, пояснила профессор.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит определить новый состав Государственной думы, который будет работать в течение пяти лет.

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выборы сша ветренко
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