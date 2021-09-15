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Нетребко появилась на шоу «Вечерний Ургант» в костюме оверсайз и остроносых туфлях
Шоу-бизнес
Нетребко появилась на шоу «Вечерний Ургант» в костюме оверсайз и остроносых туфлях
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera

Москва, 15 сентября. Популярная оперная певица Анна Нетребко не скрывает, что является трудоголичкой. Женщина привыкла много работать, а ее гастрольный график расписан на целый год вперед. Она отдыхала и побывала дома в Вене лишь во время пандемии. В 2021 году она возобновила концерты, но недавно в ее семье случилось горе — умер отец звезды Юрий Нетребко. Она приехала в Краснодар, чтобы проститься с родственником, пишет Teleprogramma.pro.

А уже 18 сентября звезда празднует юбилей. Ей исполнится 50 лет. При этом запланированный праздничный концерт она отменять не стала. Ведущей вечера станет Яна Чурикова, а среди гостей будут такие именитые звезды, как Филипп Киркоров.

В преддверии этого грандиозного события, Анна пришла на шоу к Ивану Урганту. В своих соцсетях она поделилась кадрами с телеведущим в студии передачи. Оперная дива надела черный бархатный костюм оверсайз и дополнила образ остроносыми туфлями.

Мешковатый наряд позволил скрыть изъяны фигуры оперной дивы и даже вытянул ее силуэт. Нетребко сделала неброский макияж и распустила волосы. Поклонники обратили внимание, что их кумира заметно похудела. Но при этом нашлись и те, кто сравнил ее с Надеждой Бабкиной.

«Мой муж восхищается этой дивой», «Шикарная женщина», «Анна стала похожа на Бабкину, не сразу поняла, кто это», «Шикарная гостья у вас сегодня! Будем с удовольствием смотреть», «Как она похудела», «Анна просто красотка, такая элегантная», «Очень красивая, прям восхищает», «Надо же, как похорошела», «Мне нравится ее стиль», «Прекрасная гостья», — прокомментировали ее пост подписчики.

Ранее другая популярная певица Ольга Кормухина запереживала из-за будущего российской оперы. Артистка волнуется, что наступит время, когда опера превратится в цирк.

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