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Минобороны Японии объявило о падении ракет КНДР в исключительной экономической зоне

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 19:01
Армия
Минобороны Японии объявило о падении ракет КНДР в исключительной экономической зоне
Pr Scr youtube.com

Токио, 15 сентября. Запущенные КНДР ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщило минобороны островного государства.

Запуски были зафиксированы утром 15 сентября. По первоначальным расчетам снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны. Ущерба для авиации и кораблей обнаружено не было. Однако дальнейшие исследования показали, что боеприпасы летели по «неправильной орбите» и достигли исключительной экономической зоны страны, передал телеканал NHK. Подобный инцидент не происходил со 2 октября 2019 года.

Минобороны Японии указало, что Северная Корея произвела не менее двух ракетных запусков. В связи с произошедшим было экстренно созвано заседание Совета нацбезопасности.

Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея ранее заявил, что запущенные КНДР ракеты пролетели расстояние в 800 километров на пиковой высоте в 60 км. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также призвал Сеул и Пхеньян не нагнетать напряженность, пишет RT.

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япония кндр ракеты
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