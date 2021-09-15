Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 19:28
19:27
Общество
Общественник Богданов назвал важной для петербуржцев идею Беглова по спортплощадкам
19:25
Происшествия
Под Владимиром житель Подмосковья забил молотком соседа по даче
19:25
Общество
Адмирал Касатонов рассказал, как при распаде СССР спас Черноморский флот от Украины
19:23
Происшествия
Мужчина упал с моста в московском парке «Зарядье»
19:18
Политика
Актеру Пашинину открыли глаза на его бегство на Украину
19:14
Происшествия
Труп пропавшей девятилетней девочки нашли в подвале дома в селе Орловской области
19:11
Армия
Борисов: Россия уверенно обгоняет Запад в сфере создания гиперзвукового оружия
19:08
Общество
Экстрасенс Мехди рассказал, каким знакам зодиака категорически нельзя доверять
19:07
Происшествия
Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом
19:07
Весь мир
Старые связи Эр-Рияда: зачем Саудовская Аравия налаживает контакт с «Талибаном»
Все новости
ЛДПР

Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до конца месяца
Весь мир
Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до конца месяца
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Нью-Йорк, 15 сентября. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собрался на заседание для обсуждения вопроса по продлению мандата Миссии по поддержке Ливии (МООНПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте международной структуры.

Источники канала «218TV» рассказали, что участники сессии намерены упразднить должность генерального координатора и сохранить пост специального посланника на определенных условиях. Последний обязан находиться в Триполи для работы по посредничеству между ливийскими и региональными сторонами.

Специалисты также планируют назначить двух вице-президентов. Каждый их них займется политическими и гуманитарными вопросами.

По итогам заседания Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до 30 сентября 2021 года. В ее обязанности войдет контроль за реализацией условий «дорожной карты», разработанной делегатами Форума по политическому диалогу, и наблюдение за выполнением соглашения о прекращении огня.

Участники сессии также рекомендуют МООНПЛ активизировать усилия по взаимодействию с соседними странами в целях вывода зарубежных войск с территории североафриканского государства, планирования разоружения, демобилизации или реинтеграции вооруженных групп и пресечения потока бандформирований и наемников.

Россия поддержала проект резолюции Совета Безопасности, продлевающей мандат миссии в североафриканской стране. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем выступлении подтвердил центральную роль организации в мирном процессе.

«Хотели бы подчеркнуть нашу неизменную поддержку усилиям ООН, в том числе в лице МООНПЛ, по продвижению ливийского урегулирования», — сказал дипломат.

Он добавил, что все усилия международного сообщества сейчас должны быть направлены на поддержку проведения парламентских и президентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря.

На прошлой неделе Россия призвала членов Совбеза ООН к поэтапному выводу иностранных сил и наемников из африканского государства. Она выразила обеспокоенность проблемой распространения оружия, влияющей на безопасность всего региона.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до конца месяца
оон ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru