Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до конца месяца

Нью-Йорк, 15 сентября. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собрался на заседание для обсуждения вопроса по продлению мандата Миссии по поддержке Ливии (МООНПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте международной структуры.

Источники канала «218TV» рассказали, что участники сессии намерены упразднить должность генерального координатора и сохранить пост специального посланника на определенных условиях. Последний обязан находиться в Триполи для работы по посредничеству между ливийскими и региональными сторонами.

Специалисты также планируют назначить двух вице-президентов. Каждый их них займется политическими и гуманитарными вопросами.

По итогам заседания Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до 30 сентября 2021 года. В ее обязанности войдет контроль за реализацией условий «дорожной карты», разработанной делегатами Форума по политическому диалогу, и наблюдение за выполнением соглашения о прекращении огня.

Участники сессии также рекомендуют МООНПЛ активизировать усилия по взаимодействию с соседними странами в целях вывода зарубежных войск с территории североафриканского государства, планирования разоружения, демобилизации или реинтеграции вооруженных групп и пресечения потока бандформирований и наемников.

