Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до конца месяца

Нью-Йорк, 15 сентября. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собрался на заседание для обсуждения вопроса по продлению мандата Миссии по поддержке Ливии (МООНПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте международной структуры.

Источники канала «218TV» рассказали, что участники сессии намерены упразднить должность генерального координатора и сохранить пост специального посланника на определенных условиях. Последний обязан находиться в Триполи для работы по посредничеству между ливийскими и региональными сторонами.

Специалисты также планируют назначить двух вице-президентов. Каждый их них займется политическими и гуманитарными вопросами.

#مجلس_الأمن يصوّت اليوم على تمديد البعثة الأممية في #ليبيا



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По итогам заседания Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Ливии до 30 сентября 2021 года. В ее обязанности войдет контроль за реализацией условий «дорожной карты», разработанной делегатами Форума по политическому диалогу, и наблюдение за выполнением соглашения о прекращении огня.

Участники сессии также рекомендуют МООНПЛ активизировать усилия по взаимодействию с соседними странами в целях вывода зарубежных войск с территории североафриканского государства, планирования разоружения, демобилизации или реинтеграции вооруженных групп и пресечения потока бандформирований и наемников.

#EstoniaUNSC ???????? welcomes the #UNSC ???????? unanimous vote to adopt the resolution for a technical rollover of the @UNSMILibya mandate. pic.twitter.com/lec1ybHIZS — Estonia in UN ???????? (@EstoniaUN) September 15, 2021

Россия поддержала проект резолюции Совета Безопасности, продлевающей мандат миссии в североафриканской стране. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем выступлении подтвердил центральную роль организации в мирном процессе.

«Хотели бы подчеркнуть нашу неизменную поддержку усилиям ООН, в том числе в лице МООНПЛ, по продвижению ливийского урегулирования», — сказал дипломат.

Он добавил, что все усилия международного сообщества сейчас должны быть направлены на поддержку проведения парламентских и президентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря.

#Полянский:????????поддержала подготовленный Великобританией «технический» проект резолюции #СБООН, продлевающей мандат Миссии ООН по поддержке в #Ливии до 30 сентября. Подчеркиваем нашу неизменную поддержку усилиям????????по продвижению ливийского урегулирования. https://t.co/oxB5ZsBYO9 pic.twitter.com/ySNkeRMLkh — Russian Mission UN (@RussiaUN) September 15, 2021

На прошлой неделе Россия призвала членов Совбеза ООН к поэтапному выводу иностранных сил и наемников из африканского государства. Она выразила обеспокоенность проблемой распространения оружия, влияющей на безопасность всего региона.