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Полицейский в Курской области вызволил из болота потерявшегося школьника
Происшествия
Полицейский в Курской области вызволил из болота потерявшегося школьника
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Курск, 15 сентября. Сотрудник правоохранительных органов в Курской области нашел и спас потерявшегося восьмилетнего мальчика. Ребенок находился в болоте.

В среду, 15 сентября, в полицию по Курскому району регионального центра обратилась женщина, которая сообщила, что ее несовершеннолетний внук вышел со двора дома в деревне Шуклина и исчез. Самостоятельные поиски результата не принесли.

Для поисков мальчика был незамедлительно поднят по тревоге личный состав полиции, а также задействованы волонтеры. Всего в поисковых мероприятиях приняли участие около 50 человек. Чтобы найти ребенка полицейским потребовалось около часа. На расстоянии одного километра от дома мальчика старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Иван Иванов заметил на земле следы детской обуви и пошел по ним. Вскоре он увидел школьника, стоявшего в заболоченной местности. В итоге правоохранитель зашел в воду и вынес оттуда потерявшегося мальчика.

Ребенка передали родственникам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области приступили к поискам загадочно пропавшего мальчика в штанах цвета хаки.

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школьник курская область болото
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