ВМС США провели дозаправку F-35C при помощи беспилотника MQ-25 Stingray

Вашингтон, 15 сентября. Американские военные провели воздушную дозаправку палубного истребителя F-35C Lightning II Военно-морских сил США при помощи беспилотника MQ-25 Stingray, сообщает компания Boeing.

Дозаправку провели 13 сентября в штате Иллинойс, задействовав демонстрационный образец беспилотного танкера. Ранее дрон уже использовался для восполнения запаса горючего истребителя-бомбардировщика F/A-18F Super Hornet, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Первую дозаправку в воздухе MQ-25 Stingray провел в июне.

Как ожидается, дрон будут использовать не только в качестве танкера, но и для разведывательных миссий. Первым MQ-25 Stingray получит авианосец George Bush Военно-морских сил США. Поставки первых беспилотников начнутся до 2025 года. Пентагон планирует приобрести 72 дрона.

Ранее Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США. На этом фоне, как передает RT, американский генерал Джон Хайтен признал, что Соединенные Штаты все еще не могут похвастать реальными успехами в военной сфере из-за бюрократии и боязни рисков.