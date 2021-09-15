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Президент Туниса объявил войну мафии в республике
Весь мир
Президент Туниса объявил войну мафии в республике
Федеральное агентство новостей  /  © Jdidi wassim

Тунис, 15 сентября. Глава североафриканской республики Каис Саид пообещал бороться с «мафией, правящей Тунисом». Исключительные полномочия, которые он взял на себя в соответствии с конституцией, позволяют ему вести эту войну.

Администрация президента сообщила, что накануне лидер поговорил с профессорами конституционного права о политической ситуации в стране. Он указал на существование круга лиц, которые тайно контролируют коррумпированных политических деятелей.

«Существуют две системы: внешняя, представленная институтами, и реальная, воплощенная мафией, которая правит Тунисом», — объяснил Саид.

По его словам, в стране есть люди, которые сосредоточили в своих руках рычаги давления. Они контролируют «марионеток» среди политиков и чиновников, принимающих важные решения. Таким образом определенный круг лиц проталкивает свои интересы.

Президент подчеркнул, что руководство не намерено терпеть коррупционеров и воров во власти.

Саид повторил, что исключительные меры, которые он предпринял около двух месяцев назад, находятся в рамках основного закона государства и не имеют ничего общего с захватом власти, в чем его обвиняют оппоненты.

«Еще раз хочу сказать всем тем, кто сейчас заговорил о перевороте. Как можно говорить о перевороте на основании 80-й статьи конституции?», — сказал президент.

Он добавил, что эта статья позволяет главе государства принимать исключительные меры в случае «неминуемой опасности, угрожающей целостности, безопасности и стабильности страны». Сейчас, по его словам, над Тунисом нависает такая угроза.

В конце июля Каис Саид отправил в отставку премьер-министра и заморозил работу парламента на 30 дней. Спустя месяц он объявил о продлении своего решения «до дальнейшего уведомления».

На вчерашней встрече президент подчеркнул важность формирования правительства. Однако также необходимо концептуализировать политику исполнительной власти.

На днях Саид сообщил, что объявление о новом кабмине состоится в ближайшее время. В беседе с гражданами он допустил возможность внесения поправок в конституцию страны.

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