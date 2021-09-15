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Sohu: российские «Белые лебеди» заставили американцев стыдиться своих бомбардировщиков
Армия
Sohu: российские «Белые лебеди» заставили американцев стыдиться своих бомбардировщиков
wikimedia.org  /  Dmitry Pichugin

Пекин, 15 сентября. Российский бомбардировщик Ту-160 сочетает в себе элегантность и невероятную для самолетов данного типа мощь, пишет Sohu.

Ту-160 «Белый лебедь» представляет собой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым крупным в истории военной авиации гиперзвуковым самолетом. Возможности этой машины нередко сравнивали с B-1B, но каждый раз американцам становилось стыдно за свой бомбардировщик, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

«Американские военные эксперты неоднократно проводили сравнения российских Ту-160 с бомбардировщиками ВВС США B-1B. Их выводы были не в пользу последнего, который практически по всем показателям уступает своему оппоненту», — говорится в публикации.

Дело в том, что за красивым названием российского самолета скрывается мощь, «способная разрушить мир». «Белый лебедь» оснащен 12 крылатыми ракетами дальнего действия с ядерными боеголовками. Данные боеприпасы могут поразить цель на расстоянии в 10 тысяч километров. На сегодняшний день в мире попросту не существует самолета, равноценного Ту-160 по характеристикам, заключили в Sohu.

Ранее, как сообщает RT, российские стратегические ракетоносцы выполнили пуски крылатых ракет в Арктике. При этом китайские аналитики отметили, что после модернизации российский Ту-160 оставит США лишь одну причину для радости.

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