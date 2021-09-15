Минобороны Британии хочет оснастить корабли ВМС боевыми лазерами для борьбы с БПЛА

Лондон, 15 сентября. Минобороны Британии сообщило о старте испытаний нового боевого лазера для борьбы с беспилотниками, которым в будущем будут оснащаться корабли ВМС страны.

В публикации издания UK Defence Journal говорится, что новое устройство будет способно обнаруживать, сопровождать и уничтожать дроны. Известно, что прототип боевого лазера будет установлен на одном из фрегатов британских ВМС.

Известно, что разработчиком лазерного оружия является французская группа Thales. По данным СМИ, британские военные также планируют провести испытания наземного боевого комплекса для борьбы с БПЛА разных типов и другими летательными аппаратами.

«Эти системы нового поколения, созданные по проекту DEW (Direct Energy Weapon), могут принести революционные изменения на поле боя и снизить риск сопутствующего ущерба», – говорится в сообщении британского минобороны.

Разработка новейшего оружия под руководством специалистов компаний Thales и Raytheon UK рассчитана на четыре года. Отмечается, что Лондон хочет потратить в ближайшие несколько лет на новые разработки в военной сфере 6,6 миллиарда фунтов. В Британии заявили, что страна должна стать мировым лидером в исследованиях и внедрении технологий нового поколения.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что лазерные комплексы «Пересвет», находящиеся на вооружении ВС РФ, обладают большим потенциалом для развития. По его словам, российские специалисты продолжают заниматься разработкой лазерного оружия.