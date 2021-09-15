Норкин сразил зрителей свежим анекдотом про Путина и ФСБ

Москва, 15 сентября. Российский телеведущий Андрей Норкин в очередной раз заставил до слез смеяться гостей своей творческой встречи, рассказав необычный анекдот.

В рамках своих встреч с поклонниками Норкин рассказывает смешные истории или анекдоты, героями которых становятся разные люди. Иногда ведущий позволяет себе остро-политические темы. Так, однажды рассказанный Норкиным анекдот «взорвал» зрительный зал, ведь ведущий поведал о президенте России Владимире Путине, который наведался во сне к его супруге.

«Жене всю неделю снится, что она с Путиным встречается. Наорал на нее, чтобы она прекратила. А вчера мне приснился полковник ФСБ. Сказал, чтобы я не лез не в свои дела», — заявил телеведущий, заставив поклонников покатиться от смеха.

В комментариях к записи в Сети пользователи тоже отметили остроумность шутки и похвалили телеведущего.

«Ну, Норкин, уже и до Путина добрался», — отреагировал один из комментаторов.

За свою карьеру Норкин успел собрать впечатляющую коллекцию анекдотов, которыми он с удовольствием делится со зрителями и поклонниками на своих творческих вечерах.

Ранее Норкин женился спустя год после смерти супруги Юлии. Недавно он показал фото первой совместной поездки с новой супругой.