МВД попросило арестовать бывшего чиновника Саратова по делу о превышении полномочий

Саратов, 15 сентября. Правоохранители направили в суд Саратова ходатайство об аресте бывшего заместителя главы администрации регионального центра Андрея Гнусина по делу о превышении полномочий.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда в среду, ходатайство поступило от ГУ МВД.

«Решением судьи избрание меры пресечения Андрею Гнусину отложено на 72 часа», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, Гнусин проходит обвиняемым по статье о 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также по статье 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов».

Известно, что ранее его подозревали в причастности к махинациям с земельными участками на территории Саратова. Известно, что он занимал должность заместителя главы администрации по градостроительству с февраля 2014 по март 2017 года.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество экс-владельцев «Трансаэро» Плешаковых.