Общение вахтовиков в Челябинске завершилось кровавыми разборками

Челябинск, 15 сентября. Вызов в Росгвардию поступил вчера вечером, 14 сентября, из дома по улице Сталеваров. Приехавшие росгвардейцы пообщались с 46-летним мужчиной. По его словам, в квартире временно поселили четырех мужчин, приехавших в Челябинск на заработки вахтовым методом.

Во время совместного застолья двое вахтовиков поссорились. Сначала они начали спорить, а потом один из них схватил нож и вонзил противнику в живот, после чего сбежал.

«Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение с колото-резаным ранением брюшной полости», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии корреспонденту издания «Челябинск сегодня».

Бойцы Росгвардии обнаружили нападавшего мужчину в районе дома №4 по улице Черкасская. Оказалось, что он является 46-летним жителем Златоуста, ранее имевшим проблемы с законом.

ФАН также сообщал, как пациенты устроили поножовщину ночью в больнице Петербурга. В результате пострадали 71-летний Николай Б. и 80-летний Виктор М., которые получили ножевые ранения брюшной полости и головы. Инцидент произошел возле палаты, где лежал нападавший.