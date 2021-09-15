Матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» смогут посетить девять тысяч зрителей

Москва, 15 сентября. Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость стадиона ЦСКА на матч восьмого тура РПЛ со «Спартаком».

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что столичное дерби в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу смогут посетить около девяти тысяч болельщиков. При входе на «ВЭБ Арену» зрителям будет необходимо показать QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 либо перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 сентября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире поединок столичных клубов покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее тренерский штаб «Спартака» определил состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с варшавской «Легией». Встреча проходит на столичном стадионе «Открытие Банк Арена».