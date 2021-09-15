Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 19:27
19:27
Общество
Общественник Богданов назвал важной для петербуржцев идею Беглова по спортплощадкам
19:25
Происшествия
Под Владимиром житель Подмосковья забил молотком соседа по даче
19:25
Общество
Адмирал Касатонов рассказал, как при распаде СССР спас Черноморский флот от Украины
19:23
Происшествия
Мужчина упал с моста в московском парке «Зарядье»
19:18
Политика
Актеру Пашинину открыли глаза на его бегство на Украину
19:14
Происшествия
Труп пропавшей девятилетней девочки нашли в подвале дома в селе Орловской области
19:11
Армия
Борисов: Россия уверенно обгоняет Запад в сфере создания гиперзвукового оружия
19:08
Общество
Экстрасенс Мехди рассказал, каким знакам зодиака категорически нельзя доверять
19:07
Происшествия
Мужчина испугал пассажиров летевшего в Москву самолета ножом
19:07
Весь мир
Старые связи Эр-Рияда: зачем Саудовская Аравия налаживает контакт с «Талибаном»
Все новости
ЛДПР

Матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» смогут посетить девять тысяч зрителей
Спорт
Матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» смогут посетить девять тысяч зрителей
twitter.com  /  Prt Scr / @pfc_cska

Москва, 15 сентября. Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость стадиона ЦСКА на матч восьмого тура РПЛ со «Спартаком».

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что столичное дерби в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу смогут посетить около девяти тысяч болельщиков. При входе на «ВЭБ Арену» зрителям будет необходимо показать QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 либо перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 сентября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире поединок столичных клубов покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее тренерский штаб «Спартака» определил состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с варшавской «Легией». Встреча проходит на столичном стадионе «Открытие Банк Арена».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» смогут посетить девять тысяч зрителей
цска спартак рпл вэб арена заполняемость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru