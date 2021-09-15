Под Владимиром житель Подмосковья забил молотком соседа по даче

Владимир, 15 сентября. 64-летний житель Московской области 27 раз ударил молотком по голове и другим частям тела своего соседа. Следственный комитет по Владимирской области закончил расследование по этому жестокому преступлению.

Как сообщила пресс-служба СК газете «Владимирские ведомости», к 64-летнему жителю столичного региона пришел в гости его 66-летний сосед по дачному участку. После распития спиртных напитков хозяин попросил товарища уйти, однако тот отказался. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 27 ударов молотком по голове и телу потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело направлено в Киржачский районный суд.

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