Сенат США вызвал «на ковер» главу Госдепа из-за катастрофы в Афганистане

Вашингтон, 15 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с острой критикой в ходе сенатских слушаний, посвященных выводу войск из Афганистана.

Сенаторы, которые представляют как Республиканскую, так и Демократическую партии, адресовали главе внешнеполитического ведомства страны свое возмущение по поводу того, что вывод американских войск из Афганистана стал крупнейшим провалом внешней политики США за последние несколько десятилетий.

Он сообщил, что комитет будет добиваться полного аудита решений действующей администрации по Афганистану за весь период нахождения президента Байдена в Белом доме.

Менендес подчеркнул, что администрация Байдена «явно не достигла» заявленной цели оставить «прочное политическое устройство» в Афганистане после вывода войск из страны.

ICYMI: As I told @chucktodd on #MTPDaily, what's clear is for 20 years, Congress was either lied to or misled about the situation in Afghanistan. A full accounting is long overdue. Our Committee's oversight into the last two decades of war will continue. https://t.co/aIUFdRVlgh