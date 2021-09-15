Сенат США вызвал «на ковер» главу Госдепа из-за катастрофы в Афганистане

Вашингтон, 15 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с острой критикой в ходе сенатских слушаний, посвященных выводу войск из Афганистана.

Сенаторы, которые представляют как Республиканскую, так и Демократическую партии, адресовали главе внешнеполитического ведомства страны свое возмущение по поводу того, что вывод американских войск из Афганистана стал крупнейшим провалом внешней политики США за последние несколько десятилетий.

«То, каким образом был осуществлен вывод войск, было явно и фатально ошибочным», — заявил председатель Комитета Сената по международным отношениям, демократ Боб Менендес.

Он сообщил, что комитет будет добиваться полного аудита решений действующей администрации по Афганистану за весь период нахождения президента Байдена в Белом доме.

Менендес подчеркнул, что администрация Байдена «явно не достигла» заявленной цели оставить «прочное политическое устройство» в Афганистане после вывода войск из страны.

«Ясно одно: в течение 20 лет Конгрессу либо лгали, либо вводили в заблуждение относительно ситуации в Афганистане. Полная отчетность давно назрела. Надзор нашего Комитета за последними двумя десятилетиями войны будет продолжаться», — заявил сенатор от имени Комитета по внешним делам.

ICYMI: As I told @chucktodd on #MTPDaily, what's clear is for 20 years, Congress was either lied to or misled about the situation in Afghanistan. A full accounting is long overdue. Our Committee's oversight into the last two decades of war will continue. https://t.co/aIUFdRVlgh — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) September 14, 2021

Сенатор Джеймс Риш, главный республиканец в сенатской комиссии, назвал вывод войск США «печальным провалом» и обвинил администрацию Байдена в некомпетентности.

«Одна из вещей, в которой нам нужно разобраться, заключается в том, кто несет ответственность за это, кто принимал решения. Хотя я поддерживал ответственное прекращение войны в Афганистане, ни один американец не считает, что мы должны были уйти таким образом. Америка не может закончить войну, просто уйдя», — заявил Риш, который отметил при этом, что виновные в этом провале будут вызваны для дачи показаний.

Федеральное агентство новостей /

Это предложение поддержал и сенатор Менендес, который заявил, что намерен вызвать членов американского военного командования для дачи показаний перед комитетом, и выразил разочарование тем, что министр обороны США Ллойд Остин отказался явиться на сенатские слушания.

«Полный отчет о реакции США на этот кризис не будет полным без Пентагона, особенно когда речь заходит о понимании полного краха обученных афганской армии, оснащенной и обученной на американские деньги», — подчеркнул Менендес.

Отвечая на неудобный вопрос о том, мог ли жертвой ракетного удара США стать сотрудник гуманитарной миссии в Афганистане, Блинкен заявил, что для получения достоверного ответа необходимо дождаться результатов расследования.

«Я вижу фотографии этих прекрасных детей, которые были убиты во время атаки. Вы не можете проводить расследование после того, как убиваете людей, вы должны провести расследование, прежде чем убивать людей», — ответил Блинкену сенатор Рэнд Пол.

Сенатор-демократ Тим Кейн раскритиковал действия администрации Байдена из-за полной неготовности к краху поддерживаемого США правительства в Кабуле, а республиканец Билл Хагерти и вовсе предложил госсекретарю уйти в отставку из-за «провала глобального масштаба», к которому привели действия команды Байдена.

Вывод воинского контингента США из Афганистана завершился 31 августа. Военное присутствие Соединенных Штатов и возглавляемой ими международной коалиции в этой стране началось сразу после терактов 11 сентября 2001 года и продолжалось 20 лет.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что вывод войск из Афганистана обсуждался в Соединенных Штатах уже давно, операция, которая стартовала при администрации Байдена, превратилась для США в настоящую катастрофу: несмотря на заверения чиновников Белого дома о передаче власти в стране местному правительству, афганская армия, противостоящая боевикам запрещенного в РФ движения «Талибан»1, оставшись без поддержки союзников, фактически прекратила свое существование, без боя сдавая противнику целые регионы страны.

Ошибки, которые были допущены высшим военно-политическим руководством США при планировании операции по выводу войск, привели к тому, что американцы не смогли вывезти из страны не только многих сотрудничавших с ними афганцев, но и большое количество граждан США, оставшихся в Афганистане после того, как операция по эвакуации была официально завершена.

Некоторые американцы, которые не смогли покинуть Афганистан и смотрели трансляцию заседания сенатской комиссии с участием Блинкена, выразили сожаление о том, что не смогли задать госсекретарю вопросов по поводу полученных от ведомства инструкций по эвакуации, в которых Госдеп фактически отстранился от судьбы граждан США, оставшихся в Афганистане.

American citizen in Afghanistan watching Senate hearing texts me: "Sec Blinken keeps boasting about the emails DOS sent to US citizens. I thought you might find this interesting" pic.twitter.com/xP4meEXgWN — Emily Miller (@emilymiller) September 14, 2021

Внутри США и за их пределами действия администрации Байдена подверглись жесткой критике. Республиканцы и многие демократы в Палате представителей и сенате захотели получить ответы на вопросы о причинах грандиозного провала, которым обернулась эвакуация из Кабула, что серьезно подрывает рейтинг президента и всей его команды, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.

Ситуация усугубляется тем, что этот внешнеполитический провал произошел на фоне миграционного кризиса, который с начала года разворачивается на южной границе США, роста количества заражений COVID-19, а также проблем в экономической сфере. Все это ослабляет позицию президента Байдена и Демократической партии за год до промежуточных выборов в Конгресс, в ходе которых демократы рискуют потерять большинство во обеих палатах парламента.

1 Организация запрещена на территории РФ.