Вассерман заявил Певчих, что «посмеется последним», в ответ на обвинения в клоунаде

Настоящая цель «Умного голосования» не сообщить имя «наиболее сильного противника «Единой России», а спровоцировать массовый рост недовольства властью в РФ. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Всего за два дня до выборов в Государственную думу, 15 сентября, команда блогера Алексея Навального выпустила видео с рекомендациями для «Умного голосования». Спикерами в нем выступили «звезды» ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России): Мария Певчих, Григорий Албуров, Леонид Волков и прочие, которые в течении 15 минут занимались «хейт-спичем» в адрес якобы «связанных с властью» кандидатов в Госдуму, идущих на выборы по одномандатным избирательным округам. Одним из таких кандидатов оказался колумнист ФАН Анатолий Вассерман.

«Что будет, если выставить на выборы клоуна? — с придыханием, достойным лучшего применения, вещает Певчих. — Кандидата, за которого можно проголосовать ради смеха? Забавного и странного чудака с миллионом карманов — Анатолия Вассермана. А вдруг получится?»

Попытавшуюся его оскорбить Марию Певчих интеллектуал назвал «агентессой британской разведки, поучаствовавшей в попытке фальсификации клинической картины болезни Навального».

«Меня ее подтрунивания не волнуют, — отрезал собеседник ФАН. — Надо мной много раз смеялись, но я всегда смеялся последним. Думаю, так будет и на этот раз».

Вассерман заметил, что роль «Умного голосования» на выборах в Госдуму будет минимальной, поскольку в стране не так много людей, готовых клюнуть «на эту пустышку».

Федеральное агентство новостей /

«Мало кто вообще обращает на него внимание, — подчеркнул публицист. — Те же, кто проглотил наживку и отправил в УГ свои персональные данные, стали жертвами провокации со стороны его учредителей. Теперь они массово сливаются ими в Сеть! Расчет идет на то, что раз ФБК признан экстремистской организацией, то участие в любых связанных с ним проектах должно вызывать повышенное внимание со стороны ФСБ, которая, по мысли самих этих экстремистов, якобы должна усиленно начать портить жизнь их сторонникам».

По словам интеллектуала, ФБК сознательно подставляют своих поклонников под «массовые репрессии» в надежде вызвать «массовое недовольство».

«Однако, насколько я могу судить, офицеры ФСБ уже давно «раскололи» суть намерений этих господ, и делать то, что те хотят, точно не будут, — заявил публицист. — Но для людей, которые подписываются на «Умное голосование», вся эта история станет уроком. Ибо не садись, как говорится, щи с чертом хлебать — у него всегда ложка длиннее».

Ранее колумнист назвал неприглядные факты о Greenpeace в день его 50-летия. По его мнению, Greenpeace в основном занимается корпоративным шантажом.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.