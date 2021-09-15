American Conservative: у США нет шансов против российско-китайского союза

Вашингтон, 15 сентября. Президент США Джо Байден ведет истощающую «холодную войну на два фронта» с Россией и Китаем. Ее следует прекратить, пока не стало поздно, пишет обозреватель Тед Карпентер.

Попытки Белого дома пытаться держать темп в противостоянии сразу двум крупным державам, претендующим на статус мирового гегемона, демонстрируют неуклюжесть и недальновидность Государственного департамента, написал Карпентер в большой статье для журнала American Conservative под названием «Холодная война Америки на два фронта». Американский обозреватель вспомнил слова выдающегося дипломата Генри Киссинджера, однажды заметившего, что отношения Вашингтона с Москвой и Пекином должны быть лучше, чем двусторонние связи России и Китая. Теперь команда Байдена столкнулась лицом к лицу с последствиями своей фатальной многолетней ошибки.

Развязанная США холодная война может в любой момент перейти в горячую фазу, и тогда последствия будут необратимы, уверен Карпентер. Однако у Госдепа есть шанс сохранить лицо и уберечь американский народ и весь мир от катастрофы, пусть для этого и придется принять титанические усилия.

«Сейчас необходимо предпринять два важных шага. Во-первых, восстановить отношения с меньшим из двух противников. Во-вторых, «сбросить карты» и избавить себя от незначительных и второстепенных международных обязательств. К сожалению, на сегодняшний день команда Байдена не делает ничего из вышесказанного», — пишет американский эксперт.

Роль «меньшего противника» в своей статье Карпентер отводит России. Несмотря на огромную военную мощь, в основном полагающуюся на ядерный арсенал, с экономической точки зрения Пекин гораздо ближе к статусу мирового гегемона, а значит, борьбу с ним следует продолжать во что бы то ни стало. Единственным свидетельством того, что в Вашингтоне задумываются над «сбросом карты», считает автор статьи, стала эвакуация американской миссии из Афганистана.

«Администрация кажется все менее и менее способной выбрать между Россией и Китаем и предпочитает затягивать противостояние с обоими. Байден не в состоянии решить, кто же его враг номер один. Это может привести не только к опасному стратегическому перенапряжению, но и нарушит правило Киссинджера: мы буквально подталкиваем Китай и Россию друг к другу, их двусторонние связи уже гораздо прочнее, чем с Соединенными Штатами», — негодует американский обозреватель.

В противостоянии с российско-китайским союзом у США нет шансов, резюмировал Карпентер. Ученый уверен: только в случае принятия Вашингтоном дружественных шагов по отношению к России мир можно спасти от катастрофы. Также журналисты Politico выяснили, что Белый дом готовит очередное военное соглашение: США, Великобритания и Австралия намерены объединить усилия в тихоокеанском антикитайском военном блоке.