Джонсон уволил главу МИД Великобритании Доминика Рааба

Лондон, 15 сентября. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Борис Джонсон.

Об отставке руководителя Форин офис сообщил Sky News. После ухода в отставку Рааб займет должность вице-премьера — как отмечают британские газетчики, ранее у Бориса Джонсона заместителей никогда не было. Временно исполняющим обязанности главы дипломатического ведомства назначена министр по международной торговле Лиз Трасс.

Ранее авторитетный британский еженедельник The Economist выпустил разгромную статью, подвергающую жесткой критике деятельность Рааба и его личные качества. Журналисты смогли назвать пять главных причин, почему чиновник должен быть немедленно уволен.