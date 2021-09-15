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Джонсон уволил главу МИД Великобритании Доминика Рааба
Политика
Джонсон уволил главу МИД Великобритании Доминика Рааба
Global Look Press  /  Martyn Wheatley / Parsons Media

Лондон, 15 сентября. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Борис Джонсон.

Об отставке руководителя Форин офис сообщил Sky News. После ухода в отставку Рааб займет должность вице-премьера — как отмечают британские газетчики, ранее у Бориса Джонсона заместителей никогда не было. Временно исполняющим обязанности главы дипломатического ведомства назначена министр по международной торговле Лиз Трасс.

Ранее авторитетный британский еженедельник The Economist выпустил разгромную статью, подвергающую жесткой критике деятельность Рааба и его личные качества. Журналисты смогли назвать пять главных причин, почему чиновник должен быть немедленно уволен.

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Все новости / Политика / Джонсон уволил главу МИД Великобритании Доминика Рааба
Борис Джонсон отставка британия увольнение мид великобритании форин офис Доминик Рааб лиз трасс
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