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Military Watch: РФ создала Казахстану уникальные условия для покупки новейшего оружия
Армия
Military Watch: РФ создала Казахстану уникальные условия для покупки новейшего оружия
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Вашингтон, 15 сентября. Казахстан после распада СССР получил уникальные условия на покупку новейшего российского вооружения, в том числе самых современных боевых самолетов.

К такому выводу пришли аналитики американского издания Military Watch. В публикации говорится, что на сегодняшний день ВС Казахстана являются самыми боеспособными в Средней Азии. Это можно объяснить не только военным наследством, полученным от СССР, но и тем, что РФ создала Казахстану идеальные условия для покупки новейшего оружия, передает «ПолитРоссия».

В публикации говорится, что Казахстан ежегодно приобретает большое количество российских боевых систем. Главной особенностью этих сделок является то, что стране разрешено покупать вооружение по тем же тарифам, что и российским военным. Эти ставки заметно ниже, чем у других иностранных клиентов военно-промышленного комплекса РФ. Стоит отметить, что ВВС Казахстана одними из первых в мире получили тяжелые истребители Су-27, которые в свое время считались главными самолетами для завоевания превосходства в небе.

«С тех пор Казахстан перешел к приобретению более современных российских боевых самолетов и разместил свой первый заказ на тяжелые самолеты Су-30СМ поколения 4+», — говорится в публикации.

Предполагается, что в течение следующего десятилетия Нур-Султан продолжит обновлять свой авиапарк за счет новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 и Checkmate.

Ранее телеканал RT сообщал, что воинский контингент ВС Казахстана принял участие в масштабных российско-белорусских учениях «Запад-2021». Церемония закрытия маневров прошла 15 сентября на полигоне Мулино.

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