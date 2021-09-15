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Центробанк РФ назначил главу нового департамента по банковскому регулированию

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 18:04
Экономика
Центробанк РФ назначил главу нового департамента по банковскому регулированию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Банковское регулирование и аналитика будут централизованы Банком России с 1 декабря. Также регулятор назначил главу нового департамента.

Подразделение возглавит действующий руководитель департамента банковского надзора Александр Данилов. Название новой структуры — департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) Банка России, следует из сообщения регулятора. Куратором выступит первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Покидает организацию директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов.

«Объединение департаментов будет способствовать развитию подходов к разработке регулирования на основе мониторинга рисков банковского сектора и всестороннего анализа рынка», — отмечается в сообщении.

Таким образом, регулирование будет в наибольшей мере адаптировано к уровню развития отечественной банковской системы и задачам, которые перед ней стоят.

Выпускаемый Центробанком цифровой рубль станет одним из ключевых проектов Минфина в области цифровизации. Об этом говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

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