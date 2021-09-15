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Экс-депутат Рады Гавриш: потенциал армии России превосходит возможности НАТО
Армия
Экс-депутат Рады Гавриш: потенциал армии России превосходит возможности НАТО
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Киев, 15 сентября. Армия России превосходит возможности НАТО по развертыванию войск в Европе, считает бывший депутат Верховной рады и экс-замсекретаря СНБО Украины Степан Гавриш.

ВС РФ могут при необходимости развернуть 130 тактических высокомобильных групп, находящихся в состоянии постоянной боеготовности. В то же время НАТО может противопоставить им всего четыре бригады, рассказал Гавриш в эфире украинского телеканала «Наш». В Североатлантическом альянсе действует система «30-30-30», которая предусматривает переброску за месяц определенного количества эскадрилий, кораблей и механизированных батальонов. Именно в этом и кроется фатальная уязвимость перед российской армией.

«Россия может перебросить в Европу приблизительно за неделю 40, за десять дней 100 тактических бригад», — сравнил он.

В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений, направленных в сторону каких-либо стран. Любые военные учения ВС РФ носят исключительно оборонительный характер и не нацелены против конкретных государств, уточняли в Москве.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее заявил, что Киев пытается отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем за счет спекулирования на теме «российской угрозы». Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал, что Россия готова вести профессиональный диалог с НАТО, передает RT.

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