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Лепс и Стас Михайлов обошли Моргенштерна по размеру гонораров на корпоративах
Шоу-бизнес
Лепс и Стас Михайлов обошли Моргенштерна по размеру гонораров на корпоративах
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 сентября. Именитые российские звезды Григорий Лепс и Стас Михайлов получают намного больше за выступление на корпоративах, чем скандальный рэпер Алишер Моргенштерн.

Отмена концертов повлияла на то, что фанаты стали намного неохотней покупать билеты на шоу. Звездам в постковидный период приходится все чаще соглашаться на корпоративы. Изданию kp.ru о расценках популярных исполнителей рассказал директор скандального рэпера Моргенштерна Василий.

«5 миллионов рублей плюс райдеры», — такую стоимость назвал представитель артиста за мини-концерт артиста на частном мероприятии.

При этом райдеры тоже могут обойтись заказчику в крупную сумму, так как в них входят билеты на самолет бизнес-классом для самого певца и эконом-классом для его команды, о чем также сообщает телеканал «360».

В последнее время с участием музыканта всплывает все больше скандалов в медиасфере. Несмотря на постоянное привлечение внимания, Моргенштерна по популярности обходят устоявшиеся звезды, такие как Григорий Лепс и Стас Михайлов. Отличаются они не только поведением и качеством музыки от рэпера, но и гонорарами. Оба готовы выступить на дне рождения, корпоративе или свадьбе, однако стоимость их появления на празднике начинается от 6 до 7 миллионов рублей.

Совсем недавно певец сыграл шумную свадьбу со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Тамадой на мероприятие была выбрана Ксения Собчак, устроившая вечером скандал с водной полицией.

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лепс гонорары моргенштерн
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