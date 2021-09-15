Бот-атаки с Украины и «серая» агитация: чем еще удивляет избирательная кампания 2021

Предстоящие общероссийские выборы обычными назвать сложно: слишком много новшеств и экспериментов, которые из-за пандемии стали необходимостью. Так срок голосования увеличили с одно дня до трех, а в некоторых регионах ввели возможность онлайн-голосования. Предвыборная агитация тоже поменяла свой характер и фактически ушла в интернет и соцсети.

В чем особенность нынешних предвыборных кампании? Какие возможности дает онлайн-голосование? Почему трансляции с избирательных участков доступны теперь не для всех? Может ли иностранное вмешательство повлиять на выборы? Как объяснить агитационную вакханалию, которая происходит в соцсетях? На эти и другие вопросы ответила заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Ни одна избирательная кампания не похожа на предыдущую. Это нормально, считает Ветренко. Главными особенностями предстоящих выборов стали онлайн-голосование и трехдневный срок. Однако это лишь основные, а не единственные изменения.

«Всегда должны появляться новые технологии, новые элементы и методы касания избирателей, и в рамках этой избирательной кампании они есть. И, конечно, набор самих кандидатов в этом году немного отличается от прошлого электорального цикла», — пояснила политолог.

В этом году было принято решение не выкладывать в открытый доступ видеотрансляции с избирательных участков. Раньше за процессом голосования в прямом эфире мог наблюдать любой россиянин, сейчас это доступно лишь узкому кругу лиц: наблюдателям, кандидатам и представителям партий. Это ограничение, по словам Ветренко, ввели из-за закона о персональных данных.

«Возникла проблема, связанная с персональными данными и идентификацией личностей на этих изображениях. Поскольку после выборов в 2016 году и в последующие электоральные циклы было очень много жалоб как раз со скриншотами, на которых запечатлены люди, и возникла правовая коллизия. Ведь это в некоторой степени идет в разрез законодательству в отношении сохранности персональных данных. Поэтому сейчас подход сделали более избирательным, теперь записи и трансляция доступны только основным акторам избирательного процесса», — объяснила завкафедрой СЗИУ РАНХиГС.

Если говорить о наблюдении за голосованием, то увеличение срока до трех дней не могло не сказаться и на тактике, и пересмотре бюджетов кандидатами. Ведь все три дня придется контролировать этот процесс. Политические партии и кандидаты этим озаботились всерьез — траты предстоят немалые: трансфер и обеспечение питанием наблюдателей.

Федеральное агентство новостей /

«Все кандидаты и политические партии озабочены тем, что будет с бюллетенями, когда закроются избирательные участки, насколько будет обеспечена их сохранность, поэтому вопросов, связанных с наблюдением, появилось очень много. Многие кандидаты большую часть бюджета избирательной кампании тратят сейчас не на открытую предвыборную агитацию активного электорального цикла, а откладывают деньги на то, чтобы правильно организовать достаточно дорогостоящий процесс наблюдения в эти три дня», — рассказала Ветренко.

Современные проблемы требуют и современных решений, поэтому внедрение онлайн-голосования вполне уместно. Тем более такой формат, по словам Ветренко, уже используют некоторые государства: Австралия, скандинавские и прибалтийские страны. К тому же такой формат позволит проголосовать маломобильным гражданам и людям, проживающим в самых отдаленных уголках нашей страны, а также он привлечет к выборам внимание молодежи, уверена Ветренко.

«Мы часто говорим, что наша молодежь аполитична. Но это не совсем так, молодым людям порой просто лень встать с дивана и пойти на избирательный участок, чтобы проголосовать. Они в большей степени живут в гаджетах, в интернете, в социальных сетях. Благодаря онлайн-формату у них появляется возможность проголосовать, то есть реализовать свое гражданское право. Еще один плюс онлайн-голосования — оно гораздо экономичней», — пояснила она.

Федеральное агентство новостей /

Характер предвыборной агитации кандидатов тоже изменился, агитки-видеоролики заполонили интернет и социальные сети. И сделано это было неспроста. Как сказала Ветренко, «телевизор проиграл интернету». А содержание видеороликов подгонялось под электоральное поведение, которое в России весьма специфично. Если в США электоральные предпочтения носят традиционалистский уклон (голосование из поколения в поколение за одну партию), в Европе люди действуют с позиции теории рационального выбора, то в России голосуют сердцем.

«Для России характерна коммуникативная модель поведения: люди не имеют столь традиционных устоев (как в США) или рационального подхода (как в Европе). Поэтому многие политики заявляли: «Давайте голосовать сердцем, а не разумом». У нас все строится на агитации и коммуникациях. Многие принимают решение в зависимости от того, чья кампания оказалась ярче, доходчивее, эффективнее. Кто дотянулся до избирателя, кто осуществил эти заветные три касания в период электорального цикла, тот имеет все шансы быть избранным. Поэтому в России мы наблюдаем это сумасшествие, связанное с агитацией, как с «серой» и «черной», так и с «белой», — рассказала гостья студии.

По ее словам, нет ничего удивительного в том, что в Сети полно фейковых роликов в отношении различных кандидатов, которые изготавливают конкуренты. Но одно дело, когда борьбу между собой ведут конкурирующие кандидаты или партии, и совсем другое — когда в избирательный процесс пытаются вмешаться интересанты из других стран. Ветренко рассказала, что на многих кандидатов не только федерального, но и регионального уровней были совершены бот-атаки в Сети.

«Атаки ботов были с аккаунтов, которые зарегистрированы на Украине. Они долгое время не функционировали, но перед выборами активизировались. Их задача — нагнетать негативные комментарии и создавать негативные инфоповоды в отношении тех или иных кандидатов. Как правило, под обстрел бот-атак попадали прежде всего статусные, серьезные и сильные кандидаты. Запущенная ботами информация наносила вред статусу и имиджу кандидатов», — поделилась завкафедрой СЗИУ РАНХиГС.

При этом она особо подчеркнула, что вмешательство в сам процесс голосования фактически невозможен, поскольку техническая защита, выстроенная Центральной избирательной комиссией, очень надежна.