Уфолог Уваров назвал возможные причины расселения по миру наших далеких предков

Главные центры человеческой цивилизации сосредоточены рядом с основными энергетическими каналами планеты. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

По словам эксперта, крупные очаги проживания людей на нашей планете сформировались вовсе не случайно.

«С точки зрения антропоподобия Земля устроена точно так же, как организм человека. У нас на теле есть некие акупунктурные точки. Они оказывают колоссальное влияние, например, на наш организм. У нашей планеты есть 12 основных энергетических каналов. В свое время было замечено, что основные центры цивилизации расположены рядом с этими точками. В частности, я говорю о Льве Гумилеве, который обратил внимание на то, что этногенез цивилизаций на нашей планете связан с определенными участками земной поверхности», — сообщил специалист.

Валерий Уваров привел конкретный пример из личных исследований, укрепивший в нем веру в верность этой теории.

«Я проводил анализ миграции цивилизаций, которые были на Земле за последние 15 тысяч лет. С удивлением я обнаружил, что все эти перемещения не были случайны. Даже, например, миграция, как считается, евреев из Египта, хотя на самом деле в той общине были люди и других национальностей, была направлена от одной значимой зоны к другой, точно такой же», — рассказал собеседник ФАН.

Фото из личного архива Валерия Уварова /

В завершение он добавил, что об особенностях этих регионов могли догадываться не только земляне, но и гости из других миров.

«Когда мы занимались исследованием этого вопроса, обратили внимание, что в этих местах обнаруживаются остатки техногенных устройств. Мы находили там микроспирали из вольфрама и молибдена. Анализ привел к выводу, что они использовались в неких антенных устройствах, с помощью которых осуществлялся сбор информации с конкретных участков планеты Земля», — подытожил уфолог.

Ранее Валерий Уваров в беседе с ФАН предположил, о чем рассказывали наши предки в наскальных рисунках. По его словам, существует ряд высокоразвитых цивилизаций, чья деятельность направлена на стимуляцию гуманоидных форм жизни.