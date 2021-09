Прокуратура Венесуэлы возбудила новое дело против Хуана Гуайдо

Каракас, 15 сентября. Власти Венесуэлы начали расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо по обвинению в незаконном установлении контроля над нефтехимической компанией Monómeros, хищении активов и других преступлениях. Об этом сообщает генеральный прокурор Тарек Сааб.

Управление по надзору за предпринимательской деятельностью Колумбии объявило 6 сентября, что поставило на контроль Monómeros — местный филиал государственной нефтехимической компании Pequiven.

???????? Monómeros, Venezuela's second most important asset abroad, would be placed under the control of Colombia's Superintendency in a move described by Caracas as "flagrant theft."



The petrochemical company was seized and handed to Juan Guaidó in 2019. ????https://t.co/LsCDRXkIsF