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Прокуратура Венесуэлы возбудила новое дело против Хуана Гуайдо
Весь мир
Прокуратура Венесуэлы возбудила новое дело против Хуана Гуайдо
Global Look Press  /  Pedro Rances Mattey / dpa

Каракас, 15 сентября. Власти Венесуэлы начали расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо по обвинению в незаконном установлении контроля над нефтехимической компанией Monómeros, хищении активов и других преступлениях. Об этом сообщает генеральный прокурор Тарек Сааб.

«Прокуратура Венесуэлы открыла расследование против Хуана Гуайдо за узурпацию полномочий, государственную измену, преступный сговор, хищение активов и участие в преступной организации», — заявил Тарек Вильям Сааб на своей странице в Twitter.

Управление по надзору за предпринимательской деятельностью Колумбии объявило 6 сентября, что поставило на контроль Monómeros — местный филиал государственной нефтехимической компании Pequiven.

«Эта мера носит административный характер и ограничивается функцией разработки планов и программ по устранению критических ситуаций», — отметили представители управления.

В ответ филиал Pequiven обжаловал постановление колумбийского органа и потребовал отменить действие документа. Однако Хуан Гуайдо попытался оправдать вмешательство во внутренние дела Monómeros со стороны Управления по надзору за предпринимательской деятельностью, что привело к проведению расследования против него.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил намерение вернуть контроль над филиалом Pequiven и обвинил главу Колумбии Ивана Дуке в попытке «хищения венесуэльских активов».

«Посмотрите на то, что произошло с Monómeros. Дуке ее украл, а его сообщник Гуайдо хранит молчание по этому поводу», — заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции на государственном телеканале VTV.

Расследование связано с событиями 2019 года, когда парламент Венесуэлы, на тот момент контролировавшийся оппозицией, назначил новый временный совет директоров для Pequiven и Monomeros.

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