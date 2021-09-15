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«Попова является лучшим в мире специалистом» — Пригожин
Общество
«Попова является лучшим в мире специалистом» — Пригожин
TACC  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 15 сентября. Предприниматель Евгений Пригожин поддержал решение Роспотребнадзора запретить продавать в школах ряд блюд из-за случаев отравления детей.

Журналист портала Daily Storm направил пресс-службе компании «Конкорд» запрос о комментарии петербургского бизнесмена по поводу недавнего запрета Роспотребнадзора. Он поинтересовался, как это решение может повлиять на деятельность компании.

По словам журналиста, глава ведомства Анна Попова подтвердила, что в силу вступил запрет на подачу в образовательных учреждениях ряда блюд, включая колбасы, макароны по-флотски и блинчики с мясом или творогом. Соответствующее решение было принято на фоне инцидентов, связанных с отравлением едой школьников.

Пресс-служба «Конкорда» уточнила, что на деятельности компании запрет Роспотребнадзора никак не скажется. Несмотря на то, что предприниматель стоял у истоков развития этого направления, сейчас у компании нет бизнес-интересов в сфере, как это неоднократно заявлялось.

«Что касается решений Роспотребнадзора, то это ведомство знает проблемы на высочайшем уровне. Оно стало фундаментом в борьбе с коронавирусом не только в России, но и в мире. И Анна Юрьевна Попова является лучшим в мире специалистом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Конкорда» добавили, что Пригожин, как безусловный эксперт в этой области, полностью поддерживает принятое главой Роспотребнадзора решение.

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роспотребнадзор попова пригожин конкорд
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