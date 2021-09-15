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Делегация сербских военных посетила учебные центры инженерных войск ВС РФ под Москвой

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 17:46
Армия
Делегация сербских военных посетила учебные центры инженерных войск ВС РФ под Москвой
wikipedia.org  /  Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 сентября. Делегация военнослужащих ВС Сербии посетила учебные центры инженерных войск российской армии, которые расположены в Подмосковье.

По имеющейся информации, иностранные гости побывали в Международном противоминном центре ВС РФ, а также в 66-м межведомственном учебном центре инженерных войск, передает телеканал «Звезда».

Сербские военнослужащие ознакомились с их материальной базой и инфраструктурой, а также с современными и перспективными средствами инженерного вооружения. Российские военные продемонстрировали коллегам организацию учебного процесса на примере подготовки специалистов гуманитарного разминирования и минно-розыскной службы.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова провела встречу с главой оборонного ведомства Сербии Небойшей Стефановичем. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества. Также стало известно, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев встречался в Москве с главой МВД Сербии Александром Вулином для рассмотрения широкого круга тем, касающихся в том числе борьбы с терроризмом, передает RT.

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