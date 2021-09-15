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Хирург бесплатно сделал девочке с ожогами 14 пластических операций
Видео

Иркутский врач Игорь Куклин безвозмездно помогает десятилетней девочке, сильно пострадавшей от взрыва бытового газа. Хирург уже сделал своей пациентке 14 операций на лице и руках.

Малика Галипова получила сильнейшие повреждения лица и рук шесть лет назад в Узбекистане. Из-за ожогов у нее плохо открывался рот, глаза слезились, на руках срастались пальцы. Первую помощь ребенку оказали в местной больнице, затем около года лечили в Германии. После переезда в Иркутск приемной маме Малики Шахло Амановой посоветовали обратиться к местному пластическому хирургу Игорю Куклину. Доктор медицинских наук провел консультацию и согласился помочь ребенку.

«Хорошая, конечно, была сделана операция в Германии, но этого было маловато, потому что ребенок растет, а рубцы, которые покрывали ее личико и тыл кистей, они, к сожалению, не растягиваются так быстро, как растет ребенок. Поэтому те операции, которые я выполнял, они были необходимы для того, чтобы не было таких деформаций, нарушающих какую-либо функцию», — рассказал Игорь Куклин.

За несколько лет Малика перенесла уже 14 хирургических вмешательств. Последняя операция помогла разделить сросшиеся пальцы девочки. Теперь врач наблюдает за состоянием Малики, и уверяет, что, если ей снова понадобиться помощь, он готов оказать ее безвозмездно. Малика признается, что по-настоящему ей помогли именно в Иркутске. Сейчас функции ее организма практически полностью восстановились. Пришло в норму и эмоциональное состояние, она перестала себя стеснятся.

«Изменилось то, что я теперь не стесняюсь выходить на улицу, то, что мне стало намного легче. И теперь не нужны бинты, не нужны эти гипсы, и это стало намного легче, так как в Германии меня домой отвезли прямо в гипсе, и мне было в тот момент нелегко», — говорит Малика.

По словам хирурга, заменить все пораженные участки кожи невозможно и есть вероятность, что в будущем Малике понадобятся дополнительные операции. Однако доктор уверен, что именно это даст девочке возможность вести полноценную жизнь и забыть о произошедшем с ней в детстве несчастном случае.

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иркутск помощь пластический хирург
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