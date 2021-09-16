Донбасс, 15 сентября. Армия Киева ведет огонь по ДНР из тяжелых минометов и гранатометов различного типа. Украинские военные отказываются возвращаться в зону боевых действий из пунктов постоянной дислокации. Катастрофический некомплект личного состава в ВСУ закрывают за счет наркоманов и психически нестабильных бойцов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска пять раз открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики на всех направлениях обороны. Применялись тяжелые минометы калибром 120 мм, минометы 82-мм калибра, противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

В управлении Народной милиции ДНР сообщают о прибытии в зону боевых действий националистического батальона «Донбасс» в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По информации источников дончан из Марьинской районной администрации (подконтрольная украинской армии территория Донецкой области. — Прим. ФАН), националисты начали свое пребывание с мародерства и преступлений против мирного населения.

Украинские военные отказываются возвращаться в Донбасс

Отсутствие положенных бойцам выплат за участие в боевых действиях и причитающихся льгот побуждает последних к массовым отказам от возвращения в зону проведения силовой операции, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. С целью доукомплектования передовых частей ВСУ украинское командование приняло решение привлечь к выполнению боевых задач личный состав 95-й и 46-й десантных бригад.

При этом военнослужащие указанных подразделений массово отказываются от командировок в зону ООС вплоть до увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. Особенно остро проблема отказов стоит среди офицерского и сержантского состава. Мотивация проста — невыполнение Киевом взятых на себя обязательств по денежному и социальному обеспечению военнослужащих. В то же время подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые должны были доукомплектовать десантники 46-й и 95-й, перестали полноценно выполнять боевые задачи в связи с серьезной нехваткой личного состава.

Некомплект в ВСУ восполняют за счет профнепригодных

Проблема с комплектацией воинских частей ВСУ с каждым годом становится все острее. Командование армии Киева вынуждено принимать непопулярные меры, а иногда и откровенно нарушать устав и законодательство Украины, лишь бы залатать дыры в передовых подразделениях. В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики сообщают о крайних мерах, которые принимают командиры бригад ВСУ в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки.

Речь идет о том, что в армейских подразделениях оставляют служить тех военных, которые ранее были спланированы к увольнению по целому ряду объективных причин. Это алкоголики и наркоманы, а также те, кто не прошел профессионально-психологические отборы.