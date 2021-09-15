Количество танков на маневрах «Запад-2021» впечатлило майора ВС США Сиббитса

Минск, 15 сентября. Российско-белорусские учения «Запад-2021» примечательны внушительным количеством бронетехники, заявил майор Вооруженных сил США Джеймс Сиббитс.

Он прибыл в Белоруссию в качестве наблюдателя, сообщает телеканал «Звезда». По итогам учений Сиббитс поделился с журналистами впечатлениями. В частности, он оценил количество танков, которые были задействованы в тренировочных мероприятиях. Майор признал, что машины оказались для него слишком громкими.

«Это первые учения, которые я наблюдал в Белоруссии», — добавил Сиббитс.

Дело в том, что ему пришлось подменить своего коллегу, который обычно выступает в роли американского военного атташе в Белоруссии. Тот не успевал прибыть вовремя, потому Сиббитсу оперативно подготовили все необходимые для поездки документы.

Масштабные военные учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии 200 тысяч военнослужащих. Как сообщает RT, маневры посетил лично президент РФ Владимир Путин.