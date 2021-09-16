Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть

Социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей требует незамедлительно освободить арестованного в Чехии гражданина РФ. Речь идет о россиянине, задержанном, а затем помещенном под арест по требованию Киева. Нашему соотечественнику грозит депортация на Украину за то, что он, по данным СМИ, был активным сторонником воссоединения Крыма с Россией.

Эта далеко не первая история, когда российских граждан арестовывают за рубежом по запросам третьих стран, глубоко возмутила Шугалея, который около двух лет провел в страшной ливийской тюрьме. В беседе с ФАН глава ФЗНЦ сообщил, как возглавляемый им фонд намерен бороться с беспределом чешских и украинских властей и каким должен быть механизм противодействия подобным действиям Запада. Собеседник ФАН также поделился впечатлениями о только что вышедшем фильме «Шугалей 3» и немного рассказал о своей семье.

Создать алгоритм защиты

— Чем, на ваш взгляд, опасны такие ситуации, как та, что произошла в Чехии с россиянином Александром Франчетти, выдачи которого требует Украина?

— Это очень опасная для наших граждан история. И тенденция задерживать россиян по запросам третьих стран есть, от этого никуда не уйдешь. Считаю, что эту проблему нужно решать комплексно. Должен быть некий алгоритм, определенная процедура, которая будет предписывать, как в таких ситуациях действовать, в том числе нашему министерству иностранных дел. Безусловно, мы должны реагировать на задержание наших граждан.

В данном случае особенно возмущает, что это сделано по абсолютно незаконному требованию Украины. Киев принимает решение о задержании нашего гражданина, и после этого нашего гражданина задерживают в другой стране. Думаю, наша реакция должна быть направлена против обеих стран, виновных в этих действиях: и против Украины, которая такое решение приняла, и против Чехии — страны, которая это незаконное решение выполнила, арестовав российского гражданина.

— В комментарии нашему изданию вы сказали, что в подобной ситуации речь может идти в том числе о зеркальных действиях. Что конкретно вы имели в виду? Задержание на нашей территории представителей этих стран?

— Конечно, речь не идет о том, чтобы в ответ задерживать каких-то граждан других стран, которые ни в чем не виноваты. Иначе это уже будет не зеркальный ответ, а какое-то зазеркалье. Нет, так поступать не нужно. Но мы прекрасно понимаем, что есть люди, прямо причастные к тому, что, например, сегодня происходит с российским гражданином в Чехии.

Давайте зададимся вопросом, а что на самом деле происходит? Как это можно назвать? Так вот, по сути — это похищение человека. Нарушение наших законов. И есть конкретные люди, которые в этом преступлении участвуют. Думаю, нас даже не должно волновать, на каком основании они это делают. Есть конкретные Иванов-Петров-Сидоров — условные граждане неких зарубежных стран, которые совершают преступление против российского гражданина.

Действия этих самых Иванова-Петрова-Сидорова должны квалифицироваться именно как преступление, нарушение российских законов, похищение и незаконное удержание гражданина РФ. Виновные в этом преступлении должны преследоваться в соответствии с российскими законами. И все эти Ивановы-Петровы-Сидоровы должны понимать, что их ждет наказание в соответствии с законодательством РФ: через пять лет, через десять — но наказание все равно будет.

— Что возглавляемый вами фонд намерен сделать в первую и во вторую очередь для создания алгоритма по защите россиян за границей?

— Если говорить не о глобальных вещах, а конкретно о деле Франчетти, то сейчас важна помощь в оплате адвокатов, в представительстве интересов человека, который попал в беду. А если говорить о проблеме в более широком плане, то я считаю, что наш фонд сможет привлечь специалистов, в первую очередь грамотных юристов, чтобы выработать справедливый честный механизм, с учетом всех нюансов, как действовать в таких случаях.

фото из личного архива Максима Шугалея /

— Как вам кажется, если бы такая работа была проведена раньше, помощь попавшим в схожие обстоятельства россиянам, которых арестовали в третьих странах и выдали США, была бы эффективнее? Я имею в виду Марию Бутину и Миру Тэраду, которые прошли все круги ада в американских тюрьмах и теперь сами занимаются правозащитной деятельностью. Не могу не вспомнить Виктора Бута, Константина Ярошенко и других граждан РФ, арестованных или уже отбывающих огромные тюремные сроки по решению судебных органов США. Можно ли было им помочь?

— Да, если бы в момент их ареста существовал работающий механизм защиты, такой шанс у них был бы. У людей должна быть дорожная карта — куда обращаться в случае задержания на чужой территории. К сожалению, я в своей работе сталкиваюсь с тем, что иногда до наших посольств, консульств просто невозможно дозвониться, хотя на решение вопроса остаются считанные секунды. Бывает так, что решение нужно принимать немедленно, и без официального представителя РФ это сделать невозможно. А установление контактов с российскими официальными лицами за границей порой занимает по несколько суток.

Это нужно менять. И люди, попавшие в беду, и их родственники должны четко знать, куда им обращаться, особенно когда вопрос необходимо решить в течение первых пяти-десяти минут до того, как человека официально арестовали. Иначе потом, когда человека уже осудили, на его вызволение могут уйти годы. Он в чужой стране, в тюрьме, и это становится многомесячным кошмаром для него и его близких.

— Как вам кажется, должны ли представители нашего внешнеполитического ведомства действовать в таких ситуациях более наступательно?

— Повторю: должен быть четкий регламент, он должен быть понятным и очевидным для всех. В этом регламенте должно быть прописано время, которое отводится на каждой этап разрешения таких ситуаций, должна быть четко прописана персональная ответственность должностных лиц. Необходимые телефоны должны быть в открытом доступе, под рукой, чтобы их не надо было долго искать. Часто в такие ситуации попадают люди, которые, не зная языка, оказываются транзитом в какой-то стране, а их там задерживают по запросу других государств.

Алгоритм, который предстоит разработать, должен не допускать, чтобы за границей россиянина объявляли в розыск и задерживали без предварительного уведомления. Никто никого не имеет права хватать без предупреждения. Если наш человек находится на вашей территории, если вы считаете, что он в чем-то виноват, вы обязаны представить доказательства. Эти доказательства должны быть представлены нам, и мы их рассмотрим. И человек будет знать, что у него есть защита. Сегодня, в век Интернета, многие вопросы и претензии вообще можно уладить дистанционно.

А то что получается: люди ни сном ни духом, а их хватают, предъявляют какие-то непонятные претензии, бросают в тюрьму. Человек просто выехал из страны, а его подленько схватили. Это делается не для того, чтобы этого человека наказать, осудить за что-то. Эти действия направлены именно против нашего государства. Такими методами мстят России. С этим нужно бороться, особенно в ситуациях, когда человек даже не знает, что к нему у каких-то стран есть претензии. Нужно как можно скорее принимать соответствующий регламент, он должен быть опубликован, например, на сайте министерства иностранных дел, и все должны следовать этому протоколу.

Федеральное агентство новостей /

«Шугалей 3»: встреча с прототипом

— Давайте немного сменим тему. В прокат выходит фильм «Шугалей 3», снятый на основе вашей истории. Знаю, что вы посетили предпремьерный показ. Как вам картина? Узнали себя в герое фильма?

— Могу сказать, что первые два фильма («Шугалей» и «Шугалей 2». — Прим. ФАН) были четко основаны на реальных событиях моей жизни. Я даже удивился, когда посмотрел эти фильмы: как можно было так тонко подметить какие-то нюансы. Третий фильм — более игровой, это настоящий боевик. Но все равно картина основана на реальных событиях. Как артисты проживают некоторые ситуации, конечно, немного отличается от того, как все было в жизни, но и настроение, и события переданы четко. Я очень благодарен всей съемочной группе, всем создателям этого фильма еще и за то, что я впервые так близко увидел, как создается кинопроизведение. Я участвовал во многих этапах создания картины, но целиком ее посмотрел только во время показа.

— В целом вы себе понравились?

— В целом да. И фильм понравился.

Федеральное агентство новостей /

Главные уроки

— Вы провели почти два года в плену в африканской тюрьме, в нечеловеческих условиях. Какой главный урок вы вынесли из своего страшного опыта?

— Знаете, я уже про это рассказывал, но повторю еще раз. Расскажу о своих чувствах и первых словах, когда меня освободили. Все мы люди, и, к сожалению или к счастью, в обычной жизни наши чувства немного притупляются, мы погружаемся в рутину, в быт. Живешь с семьей, все нормально, дом-работа-дом, и не думаешь, как все может быть хрупко.

Да, наш мир очень хрупок. Первое, что я понял, когда вернулся, что жить нужно сегодня. Завтра может не быть. В любой момент может произойти что-то, чего никак не ожидаешь. Не надо откладывать встречи, не надо откладывать общение с родными, друзьями — это все очень ценно. Живите сегодня, завтра может не быть.

— Что было самое страшное во время вашего ливийского плена?

— Я провел в тюрьме в Триполи год и восемь месяцев. Все это время было очень тяжело, но особенно жуткие были первые восемь месяцев. Насколько жуткие, что даже трудно выделить что-то особенно страшное. Наверно, самое страшное, что человек ко всему привыкает. После восьми месяцев в этом аду постепенно привыкаешь, и тебя уже мало что удивляет.

— Знаю, что у вас есть семья: двое сыновей — 10 лет и 23 года. Кем вы их видите в будущем? Какую Россию вы хотите оставить в наследство вашим детям?

— У нас замечательная страна, пусть она остается такой, какая есть. Конечно, проблемы есть везде, но мне есть с чем сравнить, я был во многих странах. А своим детям я всегда говорю: неважно, кем ты будешь — важно, каким ты будешь. Важна не профессия, а что у тебя внутри. Хочу, чтобы они были настоящими мужчинами с нормальным будущим. Уверен, что мне за них никогда не будет стыдно и у них все будет хорошо.

У нас отличная страна, проблема в том, что мы иногда внутри себя ставим какие-то планки. Но, если посмотреть объективно, мы живем в замечательное время в замечательной стране. У нас все есть, чтобы быть счастливыми. Если мы несчастливы, нужно смотреть не на то, что снаружи, а посмотреть внутрь себя.