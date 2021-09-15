Москва, 15 сентября. Российский и украинский актер Анатолий Пашинин снялся в более чем 30 российских кинофильмах. В его фильмографии есть такие блокбастеры, как «Адмиралъ», «Грозовые ворота», «Мы из будущего» и несколько других. Артист и дальше мог идти по карьерной лестнице успешного актера, но в 2014 году он принял решение вернуться на Украину и поддержать пришедшее к власти при помощи госпереворота правительство. Таким образом он поставил крест на своей карьере, пишет «ПолитПазл».

Стоит отметить, что Пашинин не только открыто высказывался на русофобские темы. Он почему-то решил, что является воином света, и отправился добровольцем в так называемую АТО, проводимую на территории Донбасса. После того, как он примкнул к батальону «Аратта», состоящему по большей части из националистов, он признался, что получает удовольствие от войны.

На Украине его актерский талант не оценили, и за последние восемь лет в его послужном списке всего три работы.

Многие друзья и коллеги артиста жалеют Пашинина, подчеркивая, что он совершил большую ошибку, вернувшись на родину и поверив в честность и справедливость украинской власти.

«Сразу же было понятно, что это морковка, которой честных людей заманили в националистический концлагерь», — поделился своими переживаниями в интервью «Царьграду» экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

По мнению рокера, Пашинина могут простить в России и снова позовут сниматься в кино. Однако это произойдет только в случае, если будет известно, что актер, будучи на Донбассе, не стрелял в людей.

Ранее сообщалось, что Анатолий Пашин обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой оказать ему финансовую помощь.