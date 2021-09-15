В соцсетях вступились за дезинсектора, проходящего по делу отравления арбузом бабушки и внучки

Москва, 15 сентября. Сегодня в Пресненском районном суде города Москвы проходит слушание по избранию меры пресечения 39-летнему Антону К. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Тем временем на его страничке в соцсетях стали появляться видеозаписи «Антон не виновен!!!!».

Некто Артем Гладких высказывает сомнение, что люди могли отравиться именно тем веществом, которым проводил дезинфекцию в сетевом магазине Антон. По мнению Артема, виноват вовсе не Антон. А производители, которые вкалывают в арбузы непонятное вещество для их скорейшего вызревания. И поэтому выращивают из одной «серии» по несколько плодов за сезон. Он требует освободить Антона и заняться производителями.

«Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Продолжается проведение комплекса следственных действий, изучается и анализируется ранее изъятая документация. Назначено и проводится более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия», — заявляет ГСУ СК РФ по городу Москве.

Напомним, ранее ФАН писал, что проводившая дезинсекцию в столичном «Магните» компания имеет более 200 госзаказчиков. Среди них есть и такие учреждения, как детские сады и школы.