Глава «Газпрома» не подтвердил дату начала поставок по «Северному потоку — 2»

Москва, 15 сентября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не подтвердил информацию о начале поставок по газопроводу «Северный поток — 2» с 1 октября.

Так он прокомментировал вопрос журналиста о появлении в СМИ даты начала эксплуатации трубопровода.

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», — заявил Миллер

«Газпром» объявил, что строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. Однако старту поставок газа по нему мешают бюрократические барьеры.

Завершающая карьеру канцлера ФРГ Ангела Меркель сумела отстоять трубопровод «Северный поток — 2» перед президентом США Джо Байденом, заявляет хорватская газета Večernji list.