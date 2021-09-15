Сомали возобновило парламентские выборы после многодневной паузы

Джоухар, 15 сентября. В столице сомалийского региона Хиршабелле состоялись выборы в федеральный парламент, на которых три кандидата поборолись за место в Сенате.

Прошел представлявший оппозиционное движение Мусса Суди, получивший 55 голосов. Ожидается, что изберут еще семь политиков.

Наблюдатели положительно оценили выборы сенаторов от Хиршабелле. В других регионах после проверки на коррупцию, мошенничество и механизм выдвижения кандидатов возникали сомнения касательно честности и прозрачности процесса. Например, Юго-Западное Сомали вообще исключило оппозиционных лидеров из списков кандидатов в Сенат.

Технический организационный комитет подготавливает Сомалиленд к проведению голосования, которое состоится на следующей неделе и станет заключительной фазой перехода к президентским выборам. Избрание сенаторов возобновилось после визита первого заместителя генерального секретаря ООН Амины Мохаммед в восточноафриканское государство.

В воскресенье, 12 сентября, представитель международной организации встретилась с национальным лидером Мохамедом Абдуллахи. Стороны обсудили вопросы устойчивого развития, сохранение прав человека, расширение возможностей сомалийских женщин для участия в политике, а также завершение прерванных парламентских выборов.

После Амина Мохаммед пообщалась с премьером Мохамедом Хусейном Робле и региональными руководителями, в том числе с главами Джубаленда Ахмадом Мадобе, Пунтленда Саидом Дани, Хиршабелле Али Гудлаве, Юго-Западного Сомали Абдиазизом Лафтагарином и Галмудуга Ахмадом Абди Карие. Они обговорили организацию справедливого избирательного процесса, по итогам которого 30% мест отойдут женщинам.

Ранее на фоне конфликта президента и премьера после увольнения начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина регионы приостановили выборы в парламент. Посредники призвали Мохамеда Абдуллахи и Мохамеда Хусейна Робле не принимать противоречивые решения и преодолеть разногласия путем диалога, поскольку напряженная обстановка негативно сказалась на парламентских и на организации будущих президентских выборов.

Тесно сотрудничающий с региональными властями и избирательной комиссией глава NISA играет одну из ключевых ролей в голосовании. Увольнение Фахада Ясина и последующий конфликт между президентом и премьером, назначившими на руководящую должность разных людей, затормозило избрание парламентариев и, соответственно, национального лидера.