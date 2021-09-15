Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 17:57
17:56
Происшествия
В соцсетях вступились за дезинсектора, проходящего по делу отравления арбузом бабушки и внучки
17:55
Общество
В Совфеде заявили об ответственности за работу в переименованных штабах Навального
17:50
Общество
«Попова является лучшим в мире специалистом» — Пригожин
17:48
Шоу-бизнес
Евгений Гришковец расскажет историю из своей жизни на сцене калининградского театра
17:46
Армия
Делегация сербских военных посетила учебные центры инженерных войск ВС РФ под Москвой
17:41
Политика
Профессор Ветренко перечислила основные особенности российской избирательной кампании 2021 года
17:40
Армия
Количество танков на маневрах «Запад-2021» впечатлило майора ВС США Сиббитса
17:31
Весь мир
Спецпосланник ООН провел встречу с «сирийской оппозицией» в Стамбуле
17:31
Происшествия
Инспекторы ДПС помогли добраться до больницы маленькой дочери экс-футболиста ЦСКА
17:30
Общество
В Красноярске под машину сотрудницы банка подложили бомбу
Все новости
ЛДПР

Сомали возобновило парламентские выборы после многодневной паузы
Африка
Сомали возобновило парламентские выборы после многодневной паузы
freepik.com  /  www.slon.pics

Джоухар, 15 сентября. В столице сомалийского региона Хиршабелле состоялись выборы в федеральный парламент, на которых три кандидата поборолись за место в Сенате.

Прошел представлявший оппозиционное движение Мусса Суди, получивший 55 голосов. Ожидается, что изберут еще семь политиков.

Наблюдатели положительно оценили выборы сенаторов от Хиршабелле. В других регионах после проверки на коррупцию, мошенничество и механизм выдвижения кандидатов возникали сомнения касательно честности и прозрачности процесса. Например, Юго-Западное Сомали вообще исключило оппозиционных лидеров из списков кандидатов в Сенат.

Технический организационный комитет подготавливает Сомалиленд к проведению голосования, которое состоится на следующей неделе и станет заключительной фазой перехода к президентским выборам. Избрание сенаторов возобновилось после визита первого заместителя генерального секретаря ООН Амины Мохаммед в восточноафриканское государство.

В воскресенье, 12 сентября, представитель международной организации встретилась с национальным лидером Мохамедом Абдуллахи. Стороны обсудили вопросы устойчивого развития, сохранение прав человека, расширение возможностей сомалийских женщин для участия в политике, а также завершение прерванных парламентских выборов.

После Амина Мохаммед пообщалась с премьером Мохамедом Хусейном Робле и региональными руководителями, в том числе с главами Джубаленда Ахмадом Мадобе, Пунтленда Саидом Дани, Хиршабелле Али Гудлаве, Юго-Западного Сомали Абдиазизом Лафтагарином и Галмудуга Ахмадом Абди Карие. Они обговорили организацию справедливого избирательного процесса, по итогам которого 30% мест отойдут женщинам.

Ранее на фоне конфликта президента и премьера после увольнения начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина регионы приостановили выборы в парламент. Посредники призвали Мохамеда Абдуллахи и Мохамеда Хусейна Робле не принимать противоречивые решения и преодолеть разногласия путем диалога, поскольку напряженная обстановка негативно сказалась на парламентских и на организации будущих президентских выборов.

Тесно сотрудничающий с региональными властями и избирательной комиссией глава NISA играет одну из ключевых ролей в голосовании. Увольнение Фахада Ясина и последующий конфликт между президентом и премьером, назначившими на руководящую должность разных людей, затормозило избрание парламентариев и, соответственно, национального лидера.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Сомали возобновило парламентские выборы после многодневной паузы
сомали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru