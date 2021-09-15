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Курс евро обновил минимум 2021 года в ходе торгов

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 17:43
Экономика
Курс евро обновил минимум 2021 года в ходе торгов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Европейская валюта подешевела до 85,70 рубля по состоянию на 17:03 мск.

Стоимость евро опускалась до 85,65 рубля в течение торгового дня. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм» со ссылкой на данные Мосбиржи. Сообщается, что этот показатель был минимальным за весь 2021 год. Последний раз такое значение ранее фиксировали в августе предыдущего года.

Специалисты связали ослабление евро с ускорением роста цен на нефть. ФАН ранее публиковал прогноз о рынке черного золота.

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