Курс евро обновил минимум 2021 года в ходе торгов

Москва, 15 сентября. Европейская валюта подешевела до 85,70 рубля по состоянию на 17:03 мск.

Стоимость евро опускалась до 85,65 рубля в течение торгового дня. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм» со ссылкой на данные Мосбиржи. Сообщается, что этот показатель был минимальным за весь 2021 год. Последний раз такое значение ранее фиксировали в августе предыдущего года.

Специалисты связали ослабление евро с ускорением роста цен на нефть. ФАН ранее публиковал прогноз о рынке черного золота.