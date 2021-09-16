Более половины пакистанцев поддерживают приход талибов к власти в Афганистане

Каждая третья женщина в Пакистане поддерживает приход талибов к власти в Афганистане; учения «Три брата-2021» стартовали в Баку; свыше 400 миллионов детей в Южной Азии лишены доступа к образованию из-за пандемии COVID-19; Пакистан опубликовал досье с данными о пытках и массовых захоронениях в индийском Кашмире. Об этих и других событиях рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Сенат США требует разъяснения роли Пакистана в афганских событиях

Во время слушаний в Конгрессе сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что несколько администраций США виновны в игнорировании роли Пакистана в оказании помощи «Талибану»1 (запрещено в РФ).

«Если поставить себя на место Нью-Дели, то возникает вопрос: если такая третьесортная держава, как Пакистан, играет в свою игру, какие у них (США) шансы противостоять Китаю?», — сказал Рубио.

Его поддержал Майк Раундс, указавший, что Исламабад воспринимает новую власть в Кабуле как партнера для противодействия Индии. Он напомнил, что и президент Ирана прямо назвал сложившуюся ситуацию «военным поражением Вашингтона» и теперь Тегеран рассматривает возможность сотрудничества с талибами.

Госсекретарь Энтони Блинкен высказался еще более жестко, указав, что Пакистан участвует в «постоянном хеджировании своих ставок» относительно будущего Афганистана, «укрывает членов «Талибана» и имеет в регионе «множество интересов», в том числе такие, которые находятся в явном конфликте с задачами Соединенных Штатов.

Имрана Хана и предыдущих пакистанских премьер-министров неоднократно обвиняли в глубоких связях с талибами и поддержке их деятельности. Несмотря на то, что Исламабад всегда отвергал подобные обвинения, именно это государство — помимо Катара — обладает наибольшим влиянием на группировку. Сейчас Хан добивается, чтобы временное афганское правительство получило от международного сообщества приглашение на запланированные региональные встречи.

Antony Blinken alleges Pakistan involved in harbouring Taliban, says it 'must line up' https://t.co/zEZKiopBxV — Republic (@republic) September 14, 2021

Представитель Демократической партии США Хоакин Кастро призвал Конгресс рассмотреть вопрос об отмене статуса «крупного союзника, не входящего в НАТО», который дает Пакистану привилегированный доступ к американскому оружию.

Как пакистанцы относятся к захвату власти талибами в Афганистане

Институт Гэллапа в Пакистане провел опрос общественного мнения, в котором участвовали 2 400 человек. Они должны были ответить на вопрос «Довольны ли вы формированием правительства талибов в Афганистане?». В результатах говорится, что 55% мужчин были «счастливы», в то время как 25% отнеслись к этому событию негативно, а еще 20% затруднились ответить.

Регион Хайбер-Пахтунхва оказывает самую сильную поддержку установившейся в Кабуле власти, поскольку 65% опрошенных в регионе заявили, что они «счастливы» в связи с формированием нового афганского кабмина. Около 55% респондентов из Белуджистана, 54% из Пенджаба и Синда выразили аналогичную позицию.

Исследование Гэллапа проводилось в период с 13 августа по 5 сентября — то есть, было начато еще до взятия Кабула талибами, когда большинство провинций перешли под контроль группировки.

Отчет показывает интересный пик в возрастном и гендерном профилях респондентов. Из тех, кто поддерживал правительство талибов, 68% старше 50 лет. Тогда как 58% мужчин выразили положительное отношение к случившемуся, среди женщин этот показатель составил 36%.

55% of Pakistanis are happy with the Taliban rule in Afghanistan;support found to be highest in KP, among males, urban areas, and olderpeople:



Gallup & Gilani Pakistan pic.twitter.com/ikPF39kuKz — Gallup Pakistan (@GallupPak) September 14, 2021

После падения афганской столицы в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что пакистанцы празднуют захват города. Несколько исламистских группировок раздавали сладости, а политические комментаторы в Исламабаде описывали ситуацию как монументальный провал американских войск.

Пакистан обвиняет Индию в нарушении прав человека в Кашмире

Пакистан опубликовал досье, содержащее изобличающие аудио -, видео- и документальные доказательства грубых нарушений прав человека, военных преступлений, геноцида и пыток в отношении кашмирцев «режимом Нарендры Моди». Отчет состоит из 131 страницы и включает также компакт-диски с 15 аудио и видеозаписями, GPS-координаты пяти учебных лагерей «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), финансируемых и управляемых Индией, и графические изображения жертв предполагаемого применения химического оружия.

Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, советник по национальной безопасности Моид Юсуф и министр по правам человека Ширин Мазари поделились документом со СМИ на специальном брифинге в министерстве иностранных дел. Правительство Пакистана потребовало от международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), выполнить свои обязательства по отношению к кашмирцам и сыграть свою роль в прекращении «тирании и угнетения на оккупированных территориях».

Досье охватывает отчеты о 3 432 случаях военных преступлений, в которых, как указывают авторы документа, были замешаны 1 178 сотрудников служб безопасности.

«Мы ожидаем, что ЕС, Великобритания и другие страны введут санкции в отношении Индии в соответствии с их конкретными глобальными режимами санкций в области прав человека за совершение военных преступлений, спонсируемых государством», — сказал министр иностранных дел Пакистана.

В документе особо отмечается, что с приходом к власти «Индийской народной партии» («Бхаратия Джаната») в 2014 году «нарушения прав человека в оккупированном Индией Кашмире достигли эпических масштабов, а рассказы о человеческих страданиях напоминают темные века». Подробная база данных предполагаемых преступлений Нью-Дели начинается с 1989 года и включают в себя информацию о более чем 96 000 внесудебных убийств, около 162 000 случаев произвольных арестов и пыток и изнасилований 11 250 женщин.

С 2010 года Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям (WGEID) девять раз обращалась к правительству Индии с просьбой организовать посещение Кашмира, но ни разу не получила разрешения.

Главы разведслужб региона уточняют стратегию безопасности

Руководители разведывательных служб Китая, Ирана, России, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане. Совещание проходило под председательством генерального директора пакистанской межведомственной разведки генерал-лейтенанта Фаиза Хамида, который недавно провел встречу с талибами в Кабуле.

Руководители разведслужб рассмотрели возможность принятия совместных мер для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, а также согласовали механизм обмена разведданными. На встрече обсуждались ближайшие перспективы региональной безопасности, экономические и торговые связи с руководством движения «Талибан».

Regional intelligence chiefs fine-tune security strategy in wake of Taliban’s rise https://t.co/jtFGZE50Z4 pic.twitter.com/RFWJ8hDRUd — Haris (@haris_321) September 11, 2021

У стран Центральной Азии существуют опасения, что вслед за приходом к власти талибов в Афганистане могут обосноваться радикальные исламистские группировки и распространить свою деятельность на страны региона. Пока что по отрывочным сведениям из Кабула создается впечатление, что, победив общего врага, вчерашние соратники заняты внутренней борьбой за власть.

Турция, Азербайджан и Пакистан проводят совместные военные учения

На прошедшей неделе в Баку стартовали совместные военные учения Турции, Азербайджана и Пакистана — первое подобное мероприятие с символическим названием «Три брата-2021».

«Наши страны вошли в историю человечества как близкие друзья и братья. В основе этих отношений лежат тесные связи между нашими государствами. Свидетельством этого является солидарность и поддержка, оказанная Турцией и Пакистаном нашей стране с самого начала 44-дневной контрнаступательной операции Баку против вооруженных сил Армении 27 сентября 2020 года», — сказал генерал-лейтенант Хикмат Мирзаев, командующий войсками специального назначения Азербайджана.

Он выразил надежду, что учения, которые продлятся 6 дней, обеспечат обширный обмен опытом и мнениями между военнослужащими и «внесут значительный вклад» в совершенствование их профессиональной подготовки. Главы турецкой и пакистанской делегаций заявили, что узы дружбы между народами и армиями «выдержат испытание временем» в быстро меняющихся глобальных условиях.

Оборонный союз Анкары, Баку и Исламабада уже доказал свою эффективность во время обострения Карабахского конфликта осенью 2020 года. Тогда многие комментаторы в Пакистане ожидали, что Реджеп Тайип Эрдоган немедленно направит турецких военнослужащих на «освобождение Кашмира», однако этого не произошло.

Дистанционное обучение отбрасывает назад миллионы детей — ЮНИСЕФ

Более 400 миллионов детей в Южной Азии страдают, потому что школы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Им не хватает онлайн-устройств и доступа к интернету для удаленного получения образования, сообщил ЮНИСЕФ.

«Даже когда у семьи есть доступ к технологиям, не всегда приоритет отдается школьникам», — отметил Джордж Лария-Аджей, региональный директор фонда.

В Шри-Ланке 69% родителей с детьми младшего школьного возраста заявили, что их дети учатся меньше или намного меньше с переходом на удаленный формат. В Пакистане 23% детей младшего возраста не имеют устройств для дистанционного присутствия на уроках.

Отсроченный эффект пандемии — снижение качества «человеческого капитала» и повышение уровня неграмотности в уже неблагополучных районах планеты — будет сказываться еще многие годы, если не десятилетия. На смену школьной программе приходит религиозная и экстремистская пропаганда; отсутствие карьерных возможностей толкает азиатских пассионариев на путь криминала и терроризма. По сути, это настоящая гуманитарная «бомба замедленного действия» для региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.