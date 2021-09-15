Политолог Рудаков оценил заявление о кукловоде, принимающем решения за Джо Байдена

В сфере стратегических вопросов внешней политики президент США действует достаточно осознанно. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политолог, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Собеседник оценил призыв американского политика Джима Риша выявить личность «кукловода», принимающего ключевые решения за Джо Байдена, как, например, в случае с выводом войск из Афганистана.

«В сфере внешнеполитической стратегии поступки Байдена адекватны, но его действия как верховного главнокомандующего Вооруженными силами США при выводе войск из Афганистана едва ли можно назвать эффективными. Это закономерно вызывает недовольство внутри страны. Американскому политическому классу не угодишь. Сначала в слабоумии обвиняли Джорджа Буша — младшего, который ввел войска в Афганистан. Теперь то же самое инкриминируют Байдену, который их оттуда вывел», — сообщил эксперт.

Александр Рудаков обратил внимание и на еще одну деталь в нынешнем кризисном положении американского президента.

«Думаю, в том, что касается стратегических вопросов внешней политики, он действует достаточно осознанно. Принципиальное решение о выводе американских войск из Афганистана принимал Дональд Трамп. По сути, Байден лишь осуществлял реализацию этого решения. Другое дело, как проходил этот вывод», — отметил собеседник ФАН.

Фото из личного архива Александра Рудакова /

В завершение он поделился предположением о реальных причинах нового шквала критики, под который угодил Джо Байден.

«Вопрос об экспертном сопровождении этого процесса действительно очень серьезный. Известно, что президент Барак Обама принимал решение по Ливии под влиянием узкой группы экспертов по внешней политике. Практически во всем полагался на нее. Думаю, что и в случае с выводом войск из Афганистана имело место подобное сопровождение. Очевидно, что ответственность за налаживание алгоритмов этого процесса лежала на этих специалистах», — подытожил политолог.

Ранее в беседе с ФАН политолог указал на скрытую предпосылку для «развода» Варшавы и ЕС. По его словам, культурные ценности жителей Польши в значительной степени отличаются от стандартов Западной Европы.