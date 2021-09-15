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Водитель иномарки погиб в ДТП с двумя грузовиками в Смоленской области
Происшествия
Водитель иномарки погиб в ДТП с двумя грузовиками в Смоленской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Смоленск, 15 сентября. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе М-1 «Беларусь», сообщили представители ГИБДД.

Виновником аварии стал водитель Renault Premium 1967 года рождения. Мужчина допустил столкновение с грузовиком Renault Magnum, после чего его транспортное средство отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в большегруз DAF.

Далее Renault Premium столкнулась с другой иномаркой, за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения. В результате виновник дорожного происшествия получил травмы, несовместимые с жизнью. Медицинская помощь потребовалась водителю Toyota Camri.

Ранее сообщалось о страшной аварии на трассе в Амурской области, в результате которой шестеро детей остались без родителей.

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дтп авария смоленская область
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