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Российская журналистка Витязева доказала некомпетентность США в деле MH17
Политика
Российская журналистка Витязева доказала некомпетентность США в деле MH17
Prt Scr courtmh17.com

Москва, 15 сентября. Российская журналистка Юлия Витязева доказала некомпетентность США в деле сбитого над Украиной малайзийского «боинга» MH17.

С помощью «афганского инцидента» ей удалось доказать, что Соединенные Штаты совершенно не осведомлены о ходе расследования авиакатастрофы с малайзийским «боингом». Поводом для сомнений журналистки стало происшествие в столице Афганистана, которое раскрыло истинные мотивы Вашингтона в деле MH17. В конце августа американский беспилотник нанес удар по начиненному взрывчаткой автомобилю, который был припаркован в густонаселенном районе Кабула. Машина принадлежала представителям запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1).

В результате атаки погибли террористы и мирные люди. Комментируя инцидент, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США не смогли идентифицировать боевиков ИГ. Российская журналистка указала на странность этого заявления.

Американцы не опознали исламистов, но именно они «точно знают», кто сбил MH17, кто «отравил» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также кто и с кем воюет на Донбассе, не без иронии отметила Витязева.

Ранее гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, потерявший в катастрофе с «боингом» двух детей, указал на «символичность» цифры «семь» в ходе слушаний по делу о крушении самолета. Она присутствует во многих обстоятельствах трагедии, отметил голландец.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан mh17
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