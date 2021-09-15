Генерал Липовой жестко отреагировал на вмешательство США во внутренние дела России

Москва, 15 сентября. Российская Федерация ждет, как США отреагирую на обвинение о вмешательстве в выборы, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

По словам генерала-майора, российская сторона предъявила Соединенным Штатам такие же обвинения, от которых отбивалась сама год назад. Однако Москва подкрепила заявление доказательствами.

«И теперь мы ждем, как отреагируют на это Соединенные Штаты<...>Вариантов развития событий два: либо США попытаются тихонечко замять инцидент, либо громко и возмущенно начнут обвинять Россию в подтасовке фактов, подложных доказательствах и во всех остальных грехах, как они любят это делать», — полдчеркнул Липовой.

Помимо этого, генерал отметил, что американская сторона привыкла считать себя «тем самым Юпитером среди быков», который может делать все, а сам факт обвинения ее лидеров в нарушении чужих законов вызывает у Вашингтона искреннее удивление.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада стали активнее совершать информационные атаки на Россию в преддверии выборов в Госдуму. Она также отметила многократное усиление атак в информационно-политической сфере.